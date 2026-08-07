La aplaudida reflexión de Santi Millán (57 años): "Hago ejercicio físico porque me di cuenta de que era la única manera de estar bien"

La mayoría de personas sabe que el deporte aporta muchos beneficios para la salud. No obstante, mucha gente decide posponer ir al gimnasio o hacer alguna actividad física por varios motivos. La rutina puede ser exigente, pero los expertos coinciden en que sacar tiempo para un entrenamiento mejora la calidad de vida y su longevidad.

Por este motivo, la dietista-nutricionista Yolanda Martínez López (@lacadenasaludable) ha compartido la aplaudida reflexión de Santi Millán durante una entrevista en 'Hazlo Conmigo', un pódcast presentado por Fito Florensa, entrenador personal de KOA Center.

Santi Millán en 'Planeta Calleja'. / .

"Hago ejercicio físico porque me di cuenta de que era la única manera de estar bien", afirma el actor. Sin embargo, el intérprete catalán sabe que en ocasiones no es una actividad apetecible: "El ejercicio físico cansa, el ejercicio físico no apetece". Ahora bien, a partir de ciertas es un elemento imprescindible para el bienestar físico y mental.

"A los 20 te puedes permitir el lujo de no hacer ejercicio físico, porque tu vida ya es suficientemente dinámica como para no tener que hacer cosas extras como para encontrarte bien, además eres joven, que eso siempre ayuda", detalla el presentador de televisión. A sus 57 años, el barcelonés advierte de que "a ciertas edades que el sedentarismo te va atrapando" y "el cuerpo lo que te pide es descanso".

Santi Millán en el plató de la sexta edición de 'Got Talent' / TELECINCO

En este sentido, Yolanda Martínez explica que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas para mejorar la salud hormonal: "Pruébalo durante unas semanas y observa cómo cambia tu energía, tu estado de ánimo, tu fuerza e incluso cómo afrontas el estrés".

De hecho, la especialista reconoce cómo ha sido su experiencia personal con el deporte: "Yo también he pasado por esa etapa en la que sentía que no tenía tiempo para entrenar. Entre el trabajo, los niños, la casa y todas las responsabilidades... el ejercicio siempre era lo primero que desaparecía de mi agenda".

A este respecto, algunas personas entran en un círculo del que cuesta salir: "Menos fuerza, más cansancio, peor descanso, más dolores, más dificultad para mantener un peso saludable". Según la divulgadora en nutrición, no necesitas encerrarte largas horas en el gimnasio para notar los resultados.

Con una buena estrategia y un entrenamiento inteligente, es suficiente para mejorar la condición física."Tres sesiones de unos 20 minutos a la semana pueden marcar una diferencia enorme en cómo te sientes", sentencia la creadora de contenido. En su perfil de Instagram, la autora define su cuenta como "te ayudo a recuperar tu energía, dormir bien y volver a sentirte tú".