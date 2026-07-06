La aplaudida reflexión de Cristiano Ronaldo: "No voy con ganas todos los días al gimnasio, hay días mejores que otros, días que estás más triste, días que estás más cabreado... Pero es compromiso y eso sí lo tengo"

No todos los días apetece entrenar, ni aunque te llames Cristiano Ronaldo. El delantero portugués dejó una de las reflexiones más comentadas sobre la disciplina deportiva en una de sus últimas entrevistas, en la que reconoció que la motivación no siempre está presente, pero que eso no cambia su forma de afrontar el entrenamiento.

"No voy con ganas todos los días al gimnasio. Hay días mejores que otros, días que estás más triste, días que estás más cabreado... Pero es compromiso y eso sí lo tengo", aseguró el futbolista portugués.

Sus palabras se han compartido bastante en redes sociales y son muchos los deportistas que aseguran sentirse como Cristiano. Por supuesto, también aficionados que dependiendo de la jornada, no tenemos las mismas ganas de hacer deporte.

El mensaje también ha permitido abrir un nuevo debate: ¿es mejor entrenar aunque no tengas ganas o conviene parar cuando el cuerpo te está pidiendo descanso?

La entrenadora Andrea de Ayala cree que la respuesta está en encontrar un equilibrio. Explica que la motivación suele ser la que empuja a comenzar una rutina, aunque esta con el paso del tiempo termina desapareciendo. Es entonces cuando entra en juego la constancia.

¿Cree Cristiano Ronaldo que lo está haciendo mal en el Mundial? / Sport.es

Eso sí, también recuerda que hay días en los que descansar es la mejor decisión. Si has dormido mal, estás agotado o necesitas recuperarte, hacer una pausa no significa renunciar a tus objetivos. Al contrario, forma parte del propio entrenamiento.

El problema llega cuando ese descanso deja de ser algo puntual y acaba convirtiéndose en una excusa para no volver. "Hoy no tengo tiempo", "ya iré mañana" o "la semana que viene empiezo otra vez" son algunos de los motivos que, poco a poco, hacen que muchas personas abandonen el ejercicio.

Para la entrenadora, la diferencia no está en tener ganas todos los días, sino en mantener el compromiso incluso cuando la motivación falla. Ahí, asegura, es donde realmente se construye el hábito.