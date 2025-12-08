Antonio Valenzuela, fisioterapeuta, sobre el sedentarismo: "Una persona que pasa todo el día sentada y va una hora al día al gimnasio"

El sedentarismo es uno de los mayores problemas de salud en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es causante de más de cinco millones de muertes anuales en todo el mundo.

En España, un 40% de la población adulta no alcanza los mínimos recomendados de actividad física. Este estilo de vida aumenta el riesgo de sufrir hipertensión, diabetes, obesidad e ictus, entre otras enfermedades cardiovasculares.

En este contexto, es importante tener unos buenos hábitos de vida para reducir la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre, el estrés y mejorar la circulación sanguínea.

Por este motivo, el fisioterapeuta Antonio Valenzuela ha destacado la importancia de mantener el cuerpo activo y en movimiento. Según ha explicado en una reciente entrevista, compartida en redes sociales, una hora diaria de gimnasia no es suficiente para contrarrestar una vida sedentaria.

"Una persona que pasa todo el día sentado porque está trabajando, porque está en casa viendo la televisión, o en el auto trabajando, etc. y va, te lo voy a decir incluso todos los días una hora al gimnasio, para mí, metabólicamente es una persona sedentaria", afirma el experto.

Según Valenzuela, es importante moverse durante todo el día "porque sabemos que una persona que pasa 23 horas al día sin tener actividad en su corazón, actividad física, movimiento, sin mover su cuerpo, es un cuerpo que sufre, unas mitocondrias que sufren".

Para evitar el sedentarismo, el fisioterapeuta recomienda hacer pequeños ejercicios cada cierto periodo de tiempo: "De hecho, hay estudios que nos hablan de los famosos snacks, pero de movimiento, no de comida".

La regularidad es importante, y cuánto más movimiento, más se beneficiará nuestra salud: "Si no podemos cada hora, cada dos horas, y si no, cuantas más veces al día puedas mucho mejor, nos levantásemos de la silla e hiciésemos actividad física intensa que acelere nuestro corazón, unos saltos, unas sentadillas, unos push-ups en el suelo (...) Eso reduciría la mortalidad por enfermedad cardiovascular un 30%".