Antonio Solano, experto entrenador: "usa estas estrategias para moverte si trabajas sentado 8 horas al día"

Hacer ejercicio es un indispensable en caso de que queramos prevenir futuras lesiones, mejorar la longevidad o incluso nuestro propio estado de ánimo, pero hay ocasiones en las que resulta complicado sacar tiempo suficiente para ello.

Especialmente, para aquellas personas que están sentadas en una oficina durante 8 o más horas al día, las cuales se encuentran en riesgo de entrar en un fenómeno de sedentarismo que rema en contra de la propia salud.

Pero, ¿qué podemos hacer exactamente dentro de estas circunstancias? El experto entrenador Antonio Solano lo tiene muy claro: "no hace falta hacer ejercicio durante dos horas al día", sino recurrir a otros trucos.

En este sentido, el entrenador asegura que lo más relevante es intentar moverse de forma consciente en aquellos momentos de la vida cotidiana que vayan más allá de la jornada laboral como tal.

De esta manera, Antonio Solano asegura que el mayor problema en este tipo de casos es que la persona cambie la silla de la oficina por el sofá del salón; una dinámica que fomenta una vida sedentaria.

En su lugar, el entrenador recomienda sustituir este acto por otros que sean poco exigentes y, al mismo tiempo, más saludables como, por ejemplo, dar una breve caminata entre el momento en el que salimos del trabajo y aquel en el que llegamos a casa.

Para Antonio Solano, lo más crucial en este sentido es que la persona se ponga objetivos que sean asumibles. De lo contrario, podría experimentar su falta de metas como un fracaso y obstaculizar una construcción de nuevos hábitos saludables.

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El consejo parece obvio, pero no lo es tanto: si nada más llegar a casa, optas por volver a sentarte, es muy probable que necesites un cambio en tus hábitos con el objetivo de moverte más y, de esta manera, empezar a aprovecharte de los beneficios asociados al ejercicio físico.