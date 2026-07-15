Antonio Pérez, fisioterapeuta, desmiente uno de los grandes mitos para ganar fuerza: "Hay que entrenar con cargas altas y cerca del fallo"

El fisioterapeuta Antonio Pérez ha compartido una explicación sencilla sobre qué ocurre en el cuerpo cuando entrenamos fuerza y por qué la intensidad del ejercicio marca la diferencia en los resultados.

Según el especialista, para estimular realmente el desarrollo de la fuerza es necesario trabajar con una carga exigente, cercana al 75% de la repetición máxima o próxima al fallo muscular. Solo de esta forma el organismo activa las adaptaciones necesarias para que el músculo gane fuerza y pueda responder mejor a esfuerzos futuros.

¿A qué se refiere con la 'Unidad Motora'?

Para explicar cómo funciona este proceso, el fisioterapeuta recurre a un ejemplo muy sencillo. “El músculo está compuesto de un equipo de un montón de fibras musculares, y cuanto más alta es la carga que levantamos entrenando, más fibras musculares activamos”, explica.

En otras palabras, cuanto mayor es el peso que levantamos, más fibras necesita reclutar el organismo para completar el movimiento de forma eficiente. Sin embargo, este proceso no ocurre al azar. Es el sistema nervioso el que se encarga de coordinar ese esfuerzo y decidir qué fibras musculares deben activarse en cada momento.

En este punto, Antonio introduce el concepto de unidad motora, que hace referencia a la conexión entre el sistema nervioso y las fibras musculares. “Las neuronas que se conectan a esas fibras mandan la información al cerebro y ordenan el movimiento”, señala, destacando el papel fundamental que desempeña esta comunicación para que el músculo pueda generar fuerza.

Hombre mayor haciendo ejercicio de fuerza / 5

El fisioterapeuta explica que trabajar con cargas elevadas —cercanas o superiores al 75 % de la repetición máxima— obliga al sistema nervioso a adaptarse para mover más peso de forma eficiente.

Según señala, este tipo de entrenamiento mejora la comunicación entre el cerebro y el músculo, permitiendo activar un mayor número de fibras musculares que antes apenas participaban en el esfuerzo.

Con el tiempo, esta adaptación no solo se traduce en un aumento de la fuerza, sino también en una mejor capacidad del músculo para responder a nuevos estímulos. Además, recuerda que no todas las fibras musculares son iguales: las conocidas como fibras de tipo II son las que tienen un mayor potencial para generar fuerza y potencia, por lo que desempeñan un papel clave en este tipo de entrenamiento.

Los efectos del entrenamiento con diferentes cargas, encontró que las altas cargas

Una revisión de diferentes estudios sobre entrenamiento de fuerza concluyó que trabajar con cargas elevadas (de hasta 8 repeticiones máximas) es la estrategia que mejores resultados ofrece para aumentar la fuerza máxima.

Los beneficios son especialmente evidentes cuando las series se realizan hasta el fallo muscular o muy cerca de él, frente a entrenamientos con pesos más ligeros en los que no se alcanza ese nivel de esfuerzo.

Diferentes tipos de mancuernas / SPORT

En conjunto, la evidencia respalda la recomendación de entrenar con cargas superiores al 70% de la repetición máxima, ya que es el rango que mejor favorece las adaptaciones neuromusculares necesarias para desarrollar fuerza.

Antonio quiso finalizar su explicación aclarando que el objetivo no es levantar más peso sin sentido, sino lograr que el cuerpo se adapte de forma progresiva al esfuerzo. "Es decir, consigues coger más peso y se transfiere a tu vida", explicó.