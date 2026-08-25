Antonio Pérez, fisioterapeuta: "El 60% de unos gemelos grandes es genética, pero hay tres factores clave"

Antonio Pérez (@fisioteduca) es graduado en Fisioterapiay Máster Oficial Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales de la Salud: Fisioterapia, por la Universidad de Sevilla (US). El creador de contenido cuenta con más de 900.000 seguidores en TikTok y más de 1,2 millones en Instagram.

Este verano, el joven sevillano fue fichado para cubrir el Mundial 2026 con DAZN en Estados Unidos. Desde el terreno de juego, el divulgador explicó las lesiones de los jugadores que se fueron produciendo durante el torneo. Actualmente, Toni Pérez ha vuelto a su actividad habitual en redes sociales.

Entrenando piernas / 5

A este respecto, Fisioteduca ha publicado un vídeo en TikTok explicando que el 60% de los gemelos grandes "es genética". La forma y la masa muscular de este músculo depende en gran medida de la genética de cada persona. No obstante, hay tres factores que pueden influir en el tamaño de los gemelos.

Primeramente, la longitud donde termina el músculo y empieza el tendón. "El tendón es finito, así que cuanto más mida menos espacio tiene el músculo y más pequeña se ve la pierna. Esto es 100% genética", explica el fisioterapeuta. De este modo, si el tendón es largo hay menos tejido muscular visible. Al contrario, si hay más tendón, los gemelos se verán más finos.

Ejercicio de pierna / .

A continuación, el segundo factor que más influye es el tipo de fibra, que afecta la apariencia y la respuesta del entrenamiento: "Esto está llenito de fibras que lo componen y hay un tipo que crece más que otro, que es el tipo 2. Estas tienen más facilidad para hipertrofiar, vaya, agrandarse".

De esta manera, hay diferentes proporciones de fibras afectan el volumen y la capacidad de hipertrofia de los gemelos. Por último, tenemos la altura de la tibia, que condiciona la relación entre segmentos: "Cuanto más te mide la tibia más espacio tienen que cubrir los gemelos. Cuanto más espacio más fine se ve".

Por este motivo, las personas altas suelen tener gemelos más finos. "Aun así, si los entrenas seguirán creciendo, aunque es verdad que hay algunas personas que tienen una mejor predisposición", sentencia el creador de contenido.

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Fisioteduca es autor del libro 'No te lesiones más: Los consejos del fisioterapeuta en el que confían 2 millones de personas'. Según la publicación se trata de "la guía definitiva para que entiendas tu cuerpo, evites lesiones y te recuperes como un profesional". Este manual "te enseñará cómo moverte mejor, prevenir molestias y solucionar los problemas físicos más comunes, sin importar si eres deportista".