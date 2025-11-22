Antonio Martínez, una de las grandes estrellas del trail nacional, estará en la 3 Días Trail Ibiza

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza sigue sumando nombres de primer nivel. Tras confirmar recientemente la participación de Gemma Arenas, la organización anuncia ahora el debut de Antonio Martínez (Onil, Alicante, 1991), uno de los corredores de trail running más en forma del panorama internacional.

Martínez llega a Ibiza avalado por una temporada 2025 excepcional, con victorias en el Trail du Saint-Jacques by UTMB 50K, Valhöll Fin del Mundo by UTMB y la Half de The North Face Transgrancanaria. Su corona más reciente: el título de campeón del mundo por equipos en Short Trail, donde además finalizó 13º individual.

Con un índice ITRA de 917 puntos, el corredor del equipo Asics ha demostrado su versatilidad en 2025 con resultados sobresalientes en las pruebas más exigentes del circuito: 8º en la OCC de Chamonix (su tercer podio consecutivo en esta carrera), 7º en Zegama-Aizkorri y 2º en Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada 25K.

Un palmarés de referencia

El currículum de Antonio Martínez incluye algunos de los triunfos más prestigiosos del trail running. Bicampeón de La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (2024 y 2021), ganador de la Media Maratón Val d'Aran by UTMB (2023) y campeón de la Copa del Mundo de Skyrunning 2023, Martínez ha construido una carrera marcada por la regularidad en la élite. Sus tres podios consecutivos en la OCC de Chamonix (3º en 2024, 3º en 2023 y 2º en 2022) demuestran su capacidad para competir al máximo nivel en los escenarios más exigentes del calendario internacional.

Antonio Martínez competirá en la modalidad de 3 Días con Media Maratón, que combina los recorridos de viernes (10K) y domingo (10K) con la media maratón del sábado. «Las carreras por etapas me gustan mucho. En Ibiza he estado en el Campeonato de España por comunidades y tengo un buen recuerdo, así que encantado de volver», declara el atleta alicantino.

"Vamos con todo"

Sobre su estado de forma, Martínez se muestra motivado: "Estoy cerrando la temporada, me queda esta prueba en Ibiza y la siguiente. Ha sido una temporada bastante buena, a pesar de haber empezado a competir en febrero, me quedan ganas y motivación para luchar un poco más". El nivel de la competición no le asusta: "El nivel de atletas es muy alto para esta edición, coincidiré con todos viernes y domingo, y luego el sábado competiré en la media maratón. En cualquier caso vamos con todo".

Sobre los recorridos ibicencos, Antonio se muestra entusiasmado: «Los he mirado, tienen muy buena pinta, parece que va a ser muy rápida y me adapto a lo que me pongan, técnico, rápido o más largo o corto. En este caso he optado por la media maratón porque la semana siguiente voy a correr en Barbudo».

Una edición histórica

La presencia de Antonio Martínez refuerza el récord histórico de participación que 3 Días Trail Ibiza ha alcanzado en esta tercera edición, con 1.200 corredores inscritos procedentes de más de 30 países. La prueba, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, recorrerá algunos de los paisajes más espectaculares de la isla pitiusa, combinando senderos técnicos, vistas al Mediterráneo y el patrimonio natural de Ibiza. 3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.