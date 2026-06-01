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Antonio, experto en longevidad, analiza el desayuno de Penélope Cruz (52 años): "Es una combinación muy acertada"

Antonio Aguilar analiza la primera comida de la actriz y destaca el equilibrio de una combinación que puede favorecer la energía y el bienestar con el paso de los años

03/03/2025 March 2, 2025, Los Angeles, California, USA: PENELOPE CRUZ during red carpet arrivals for the 97th Academy Awards, presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), at the Dolby Theatre in Hollywood.. MADRID, 3 (CHANCE) No pudo asistir a la gala de los Premios Goya, pero sí que hemos podido verla en la ceremonia más importante del mundo del cine. Penélope Cruz, quien ha ejercido esta noche de presentadora de lujo junto a grandes nombres como Robert Downey Jr., Emma Stone y Cillian Murphy, ha brillado en la alfombra roja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

03/03/2025 March 2, 2025, Los Angeles, California, USA: PENELOPE CRUZ during red carpet arrivals for the 97th Academy Awards, presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), at the Dolby Theatre in Hollywood.. MADRID, 3 (CHANCE) No pudo asistir a la gala de los Premios Goya, pero sí que hemos podido verla en la ceremonia más importante del mundo del cine. Penélope Cruz, quien ha ejercido esta noche de presentadora de lujo junto a grandes nombres como Robert Downey Jr., Emma Stone y Cillian Murphy, ha brillado en la alfombra roja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO / KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CO / Europa Press

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

En un momento en el que muchas rutinas de bienestar parecen competir por ser la más llamativa, hay hábitos que destacan por justo lo contrario: su sencillez. Sin fórmulas imposibles ni modas pasajeras, algunos desayunos consiguen llamar la atención porque encajan con algo que los especialistas llevan años defendiendo.

Es el caso de Penélope Cruz, que a sus 51 años mantiene una forma de empezar el día que ha despertado interés no por ser extravagante, sino por reunir varios elementos que los médicos consideran acertados dentro de una alimentación equilibrada. Y eso, en tiempos de tendencias extremas, ya dice bastante.

El increíble desayuno de Penélope Cruz

Para Antonio L. Aguilar Shea, especialista en Medicina Familiar y Longevidad de Teladoc Health, el desayuno de Penélope Cruz va mucho más allá de una elección saludable puntual.

El experto destaca que se trata de una combinación equilibrada porque reúne hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables, tres macronutrientes clave para arrancar el día con energía y cuidar el organismo a largo plazo.

La importancia de este tipo de desayuno gana todavía más peso a partir de los 45 años. Según explica la nutricionista Violeta Kushkyan, de ZEM Wellness Clinic Altea, en esta etapa mantener un buen aporte de proteínas por la mañana se vuelve especialmente relevante.

Desayunos sanos

Desayunos sanos / SPORT

Esto se debe a que la pérdida de masa muscular comienza a hacerse más evidente, sobre todo en mujeres coincidiendo con la perimenopausia y la menopausia.

A esto se suma otro hábito que Penélope Cruz reconocía en la entrevista: entrenar antes de desayunar cuando su agenda se lo permite. Después del ejercicio, incorporar proteínas de calidad puede favorecer la recuperación muscular y prolongar la sensación de saciedad.

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El huevo, en este sentido, destaca por aportar proteína de alto valor biológico, un nutriente asociado al mantenimiento de la fuerza y la masa muscular con el paso del tiempo.

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