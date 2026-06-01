Antonio, experto en longevidad, analiza el desayuno de Penélope Cruz (52 años): "Es una combinación muy acertada"

En un momento en el que muchas rutinas de bienestar parecen competir por ser la más llamativa, hay hábitos que destacan por justo lo contrario: su sencillez. Sin fórmulas imposibles ni modas pasajeras, algunos desayunos consiguen llamar la atención porque encajan con algo que los especialistas llevan años defendiendo.

Es el caso de Penélope Cruz, que a sus 51 años mantiene una forma de empezar el día que ha despertado interés no por ser extravagante, sino por reunir varios elementos que los médicos consideran acertados dentro de una alimentación equilibrada. Y eso, en tiempos de tendencias extremas, ya dice bastante.

El increíble desayuno de Penélope Cruz

Para Antonio L. Aguilar Shea, especialista en Medicina Familiar y Longevidad de Teladoc Health, el desayuno de Penélope Cruz va mucho más allá de una elección saludable puntual.

El experto destaca que se trata de una combinación equilibrada porque reúne hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables, tres macronutrientes clave para arrancar el día con energía y cuidar el organismo a largo plazo.

La importancia de este tipo de desayuno gana todavía más peso a partir de los 45 años. Según explica la nutricionista Violeta Kushkyan, de ZEM Wellness Clinic Altea, en esta etapa mantener un buen aporte de proteínas por la mañana se vuelve especialmente relevante.

Desayunos sanos / SPORT

Esto se debe a que la pérdida de masa muscular comienza a hacerse más evidente, sobre todo en mujeres coincidiendo con la perimenopausia y la menopausia.

A esto se suma otro hábito que Penélope Cruz reconocía en la entrevista: entrenar antes de desayunar cuando su agenda se lo permite. Después del ejercicio, incorporar proteínas de calidad puede favorecer la recuperación muscular y prolongar la sensación de saciedad.

El huevo, en este sentido, destaca por aportar proteína de alto valor biológico, un nutriente asociado al mantenimiento de la fuerza y la masa muscular con el paso del tiempo.