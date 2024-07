Antonio Benito y Kat Matthews se coronan campeones del IRONMAN Vitoria-Gasteiz, ambos batiendo récord del circuito

La victoria del IRONMAN® Vitoria-Gasteiz 2024 ha concluido con dos récords, tanto en categoría masculina como en femenina, del español Antonio Benito López y la británica Kat Matthews, que han sido los grandes protagonistas de la jornada.

El IRONMAN Vitoria-Gasteiz que en 2024 ha formado parte de las prestigiosas IRONMAN Pro Race Series 2024, ha sido uno de los únicos destinos europeos de la serie, siendo el cuarto triatlón IRONMAN® de larga distancia. Los triatletas se han repartido un máximo de 5.000 puntos IRONMAN Pro Series, una bolsa de premios de 125.000 dólares y tres plazas por sexo para el Campeonato Mundial VinFast IRONMAN en Niza (22 de septiembre) en categoría femenina, y el 26 de octubre en la masculina, en Kailua-Kona (Hawái).

Antonio Benito, brillante campeón del IRONMAN Vitoria-Gasteiz 2024

El triatleta de Tomelloso (Ciudad Real) ha obtenido una brillante victoria en una carrera donde ha ido de menos a más. Benito ha salido del agua en el Pantano de Landa a un minuto del eslovaco Richard Vargas y del francés Sam Laidlow (descalificado en el segmento ciclista por no pararse en el Penalty Box tras una falta por drafting), que han liderado la natación.

En el recorrido ciclista Benito se ha mostrado regular, llegando a Vitoria en sexta posición en la transición, y ha sido en el maratón final donde ha impuesto un ritmo imparable (3:48 min/km) que le he llevado a cruzar la meta en Plaza España con un tiempo final de 7:36:38, superando el récord del Nick Kastelein en la edición 2022.

Pese a que Laidlow ha cruzado la meta segundo, oficialmente el puesto ha sido para el británico David McNamee, que ha llegado casi cinco minutos después del vencedor, mientras que el triatleta australiano y ciclista profesional del equipo INEOS, Cameron Wurf, ha cerrado el podio tras una luchada tercera posición con el sudafricano Bradley Weiss y el danés Kristian Høgenhaug.

“VENÍA A CONSEGUIR EL SLOT PARA KONA”

Benito López, que es agente en prácticas de la Policía Nacional, tras cruzar la meta y todavía con la emoción en el cuerpo, se ha mostrado eufórico con su victoria afirmando que “la verdad es que venía a conseguir el slot para Kona, y eso era hacer pódium, y a medida que iba pasando la carrera a pie me iba viendo delante, intentando controlar porque, aunque controles, siempre se hace largo...y al final he podido ganar, así que super contento.”

Respecto de su marca de 7 horas 36 minutos, el triatleta español ha añadido que “me iban diciendo que iba a conseguir la mejor marca en territorio español, y aunque es algo secundario, estoy muy contento por ello”.

MATTHEWS CUMPLE CON LOS PRONÓSTICOS

Kat Matthews era la principal favorita para conseguir el triunfo y ha cumplido con todos los pronósticos desde el principio. En el segmento de natación ha salido en segunda posición, a cinco minutos de una sorprendente Stephanie Clutterback, que en su primer año como triatleta profesional ha liderado la prueba hasta el km 100 en bicicleta. Matthews se ha puesto al frente junto con su compatriota Ruth Astle, con la holandesa Els Visser y la alemana Daniela Blaymehl muy cerca.

En la carrera a pie por las calles de Vitoria-Gasteiz, Matthews ha puesto una marcha más hasta la línea de meta y se ha impuesto con un registro final de 8 horas 24 minutos y 23 segundos, estableciendo un nuevo récord femenino de la prueba. Ocho minutos después ha llegado Visser en segunda posición, y luego Astle, que ha subido al tercer cajón del podio. Por su parte, la campeona en 2023, la vasca Gurutze Frades, ha cruzado la línea de meta en octava posición con un tiempo de 8 horas y 54 minutos.

Kat Matthews, durante la transición 2 en Vitoria / ©Carles Iturbe / ©IRONMAN Spain

TENÍA UN SOLO OBJETIVO"

La flamante vencedora, Kat Matthews, se ha mostrado feliz por el triunfo y gratamente sorprendida por haber conseguido el récord de la prueba, “vaya, no estaba enterada, ¡qué bien!” ha declarado la británica. En cuanto a su actuación en la carrera, Matthews ha asegurado que “he tenido una mala natación, me he sentido desconectada, pero me lo he pasado muy bien en la bicicleta, es un gran recorrido. Y la carrera a pie, había que superarla...el recorrido es una locura, y no sabía dónde estaba, casi no he mirado mi reloj, y solo pensaba en ver al público”.

Finalmente, la ganadora en Vitoria-Gasteiz ha dicho que su cabeza estaba en conseguir los puntos para sumar en las IRONMAN Pro Series y ha afirmado que “he venido aquí para conseguir los 5.000 puntos de las PRO Series, ese era mi único objetivo”.

Los amantes del triatlón han podido seguir en directo el IRONMAN® Vitoria-Gasteiz con la retransmisión de DAZN para España, en la web de IRONMAN Pro Series, L'Équipe en Francia y Outside + en Estados Unidos y Canadá. Una difusión con un alcance global de hasta 9 millones de espectadores.