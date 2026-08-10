Antonio Banderas (65 años): "Me levanto a las 6 de la mañana y antes de desayunar siempre hago deporte: pesas, correr y después un rato de yoga"

Es probable que no conozcas el nombre de José Antonio Domínguez Bandera (Málaga, 1960). No obstante, seguro que has escuchado hablar de Antonio Banderas, uno de los actores más internacionales de nuestro país. El andaluz comenzó en teatro, y más tarde destacó en el cine bajo la dirección de Pedro Almodóvar, antes de pasar a Hollywood.

Durante su trayectoria filmográfica, el artista malagueño ha ganado el premio Goya a mejor interpretación masculina (Dolor y gloria), el Goya de Honor, la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a mejor actor (Dolor y gloria), la Medalla de Honor, el premio Feroz a mejor actor protagonista (Dolor y gloria) y el premio a mejor actor (Dolor y gloria) en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Tras una larga lista de éxitos en taquilla, Banderas sigue vinculado a la industria cinematográfica con casi un proyecto por año. Además, el intérprete se encuentra al frente del teatro del Soho, en Málaga, donde también actúa y dirige en diferentes obras como producciones propias de la compañía.

Antonio Banderas habla de sus inicios antes de ser actor: el día que lo cambió todo / .

Con este ritmo laboral, Antonio Banderas sabe que debe mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable. De hecho, el actor explicó su rutina diaria en una entrevista para Harper's Bazaar: "Me levanto a las 6 de la mañana y algunos días, incluso más temprano. Duermo poco, por lo que en cuatro o cinco horas y media tengo suficiente".

Posteriormente, realiza una sesión de entrenamiento de un par de horas antes de ingerir cualquier alimento. "Antes de desayunar, siempre hago deporte: pesas, correr y después un rato de yoga, lo que me lleva casi dos horas", reconoció al citado medio. De esta forma, consigue entrenar fuerza, flexibilidad y resistencia en un entreno completo.

Más tarde, comienza la jornada con "sólo una taza de té". En otra entrevista para la revista Men's Health, Banderas explicó que también ha añadido el running a su plan de entrenamiento: "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón".

La rutina diaria de Antonio Banderas / .

A este respecto, cabe recordar que el malagueño sufrió una parada cardiorrespiratoria en 2017, cuando se encontraba en su casa de campo en Londres. Así detalló el episodio cuando fue invitado al programa de Iker Jiménez, 'Cuarto Milenio':

"De repente ya me empiezo a sentir mal. Siento un sudor frío y me faltaba el aire. Una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10. La sensación de irse. Lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir", relató el actor.