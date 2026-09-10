Antonio Banderas (65 años): "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón"

José Antonio Domínguez Bandera (Málaga, 1960), popularmente conocido como Antonio Banderas, es uno de los actores españoles más internacionales. El malagueño comenzó su trayectoria sobre los escenarios del teatro. No obstante, saltó a la fama bajo la dirección de Pedro Almodóvar, antes de su llegada a la industria de Hollywood.

El artista cuenta con una amplia carrera filmográfica. Por su trayectoria, ha recibido el Goya de Honor y la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. Gracias a su papel en 'Dolor y Gloria', recibió un Premio Goya, un Premio Feroz, una Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y el premio a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

A sus 66 años, Banderas sigue en plena actividad. Fuera de sus proyectos como actor, que todavía continúan, el intérprete está al frente del teatro del Soho en su ciudad natal, Málaga. En este escenario, actúa y dirige varias obras como producciones de su compañía de teatro.

El actor Antonio Banderas / .

Con esta agenda de compromisos, el andaluz lleva unos hábitos de vida saludables para mantenerse en forma. Durante una entrevista para Harper's Bazaar, el actor explicó cuál era su rutina diaria: "Me levanto a las 6 de la mañana y algunos días, incluso más temprano. Duermo poco, por lo que en cuatro o cinco horas y media tengo suficiente".

Más tarde, Banderas entrena un par de horas antes de hacer cualquier comida. "Antes de desayunar, siempre hago deporte: pesas, correr y después un rato de yoga, lo que me lleva casi dos horas", detalla en el citado medio. De esta manera, realiza una sesión completa para entrenar fuerza, resistencia y flexibilidad.

Antonio Banderas habla de sus inicios antes de ser actor: el día que lo cambió todo / .

Posteriormente, el intérprete de 'El Zorro' arranca el día con "sólo una taza de té". En declaraciones a la revista Men's Health, Antonio Banderas comentó que también ha añadido el running a su plan de entrenamiento: "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón".

Acerca de esto, cabe mencionar que el actor sufrió una parada cardiorrespiratoria en 2017 mientras estaba en su casa de campo en Londres. Así explicó cómo fue el incidente cuando acudió como invitado al programa 'Cuarto Milenio':

"De repente ya me empiezo a sentir mal. Siento un sudor frío y me faltaba el aire. Una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10. La sensación de irse. Lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a dolor fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir", relató a Iker Jiménez.