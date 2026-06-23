Antonio Banderas (65 años): "Cada día me levanto a las 6 de la mañana, desayuno y hago yoga"

Antonio Banderas ha contado que su rutina diaria cambió por completo después de sufrir un infarto, y desde entonces prioriza la salud, la calma y la mejora de sus hábitos diarios. A sus 65 años, el actor comienza el día muy temprano, con una rutina sencilla pero muy constante que combina un desayuno ligero, yoga y meditación, junto a otros ejercicios.

Cómo empieza su día Antonio Banderas

El actor cuenta que se levanta sobre las seis de la mañana, incluso antes algunos días, porque duerme poco y le basta con unas pocas horas para sentirse bien. Nada más empezar el día, se toma un té verde y dedica tiempo al yoga, una práctica que le ayuda a mantenerse ágil (algo muy importante en su trabajo).

Además, la meditación forma parte de su día a día y le ayuda para afrontar cada jornada con más calma. Banderas ha explicado que sufrir un infarto fue el punto de inflexión que le hizo reorganizar sus prioridades. Desde entonces, decidió cuidarse más, hacer ejercicio con regularidad y comer de manera saludable.

Antonio Banderas elogia al Papa León XIV / EUROPA PRESS

Según él mismo, muchas preocupaciones que antes consideraba importantes dejaron de serlo y pasó a quedarse con lo esencial: trabajar en lo que ama y estar cerca de la gente que quiere. Además, comenzó a entrenar más allá del yoga y de la meditación.

Su forma de entrenar

Aunque el yoga es una pieza fija de su rutina, no es lo único que hace para mantenerse en forma. También corre unos 10 kilómetros cada dos o tres días, una costumbre que le ayuda a sentirse bien físicamente y a cuidar su corazón. En varias ocasiones ha comentado que combina pesas, carrera y yoga, y que ese conjunto de ejercicio le lleva alrededor de dos horas diarias.

En el desayuno, Banderas suele optar por algo muy ligero, como una taza de té verde. A lo largo del día sigue una dieta mediterránea, con más pescado, verduras y legumbres, y menos carne roja que antes. Además, ha contado que cocinar también le relaja, lo que encaja con esa idea de vida más pausada que ahora intenta mantener.

Antonio Banderas apuesta por la constancia y por reducir el ruido alrededor de su vida. Su rutina actual se resume en madrugar, moverse, comer mejor y reservar tiempo para la mente. Esa combinación, según él, le ha dado una sensación de equilibrio que antes no tenía.