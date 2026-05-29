Antoine Clément quiere unir los 11 picos de más de 4.000 metros del Atlas marroquí: 300 kms y 15.000 metros de desnivel positivo

El francés Antoine Clément se pondrá en marcha el próximo 13 de junio desde el Haut Atlas marroquí con un objetivo que hasta ahora nadie ha logrado ni siquiera intentar de forma oficial: unir los 11 picos de más de 4.000 metros que salpican esta cordillera del norte de África, únicamente a través de sus propias piernas. Aproximadamente 300 kilómetros y 15.000 metros de desnivel positivo separan el punto de salida de la última cumbre.

El proyecto del corredor de Mount to Coast se llama Atlas 11x4000M y el recorrido se divide en tres secciones de naturaleza muy distinta. La primera, y también la más exigente, concentra 80 kilómetros y cerca de 8.000 metros de ascenso acumulado en el corazón del Haut Atlas, donde se agrupan diez de los once objetivos: el Toubkal (4.167 m, el más alto de África del Norte), el Timzguida N'Ouanoukrim (4.089 m), el Ras N'Ouanoukrim (4.083 m), M'Goun (4.070 m), el Afella (4.043 m), el Akioud (4.030 m), el Toubkal Ouest (4.030 m), el Imouzzer (4.010 m), el Biguinoussene (4.002 m) y el N'Tarourt (4.001 m).

La segunda sección cruza 200 kilómetros de travesía desértica por mesetas, uadis secos y relieves aislados con cerca de 5.000 metros de desnivel. La tercera y última lleva al atleta hasta el undécimo pico, el Adrar N'Dern (4.001 m), en una etapa final de 20 kilómetros y 2.000 metros de ascenso.

El reto nace tras el proyecto de Kilian en Estados Unidos

"La idea me llegó después del proyecto de Kílian Jornet en Estados Unidos. Me pregunté si existían otros picos de más de 4.000 metros en Marruecos. Encontré 11. Y sobre todo, no encontré a nadie que hubiera realizado esta travesía", explica el atleta.

La inspiración del atleta catalán de NNormal, que en los últimos años ha protagonizado proyectos de encadenamiento de cimas en distintos continentes, actuó como detonante de una pregunta que nadie había respondido todavía.

Antoine Clément, en un proyecto anterior / MOUNT TO COAST

"El GR10 fue un homenaje para mi padre. Este proyecto será un homenaje para mi madre", afirma. Hace aproximadamente una década, su madre encontró a uno de sus hermanos biológicos, que vive en Marruecos. Ese reencuentro transformó a toda la familia. "Es probablemente la persona más generosa que conozco. Siempre ha puesto la felicidad de los demás por delante de la suya." El reto es su manera de devolverle algo de lo que ella representa.

Clément ha vinculado la expedición al apoyo de la Asociación Amal Iberghoussen, que trabaja en la provincia de Tinghir, en el sur de Marruecos, mejorando las condiciones de vida de familias en dificultad y desarrollando proyectos sostenibles. "Si esta aventura puede permitir, incluso a pequeña escala, arrojar luz sobre iniciativas como esta, ya habrá tenido mucho valor", señala.

Antoine Clément hará el reto acompañado de su marca / MOUNT TO COAST

El Haut Atlas es un entorno árido, remoto y exigente. Ningún tiempo oficial existe todavía sobre este itinerario, lo que convierte cualquier marca en una referencia absoluta y abre la puerta a una nueva disciplina de resistencia en el continente africano.

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"Más allá de la performance, creo que nunca he estado tan emocionado ante la idea de descubrir un lugar tan increíble", concluye Antoine. El 13 de junio, el cronómetro empezará a correr.