Anthoni Montalván, entrenador: "Te toma 20 segundos y es mejor que caminar 30 minutos"

¿Y si 20 segundos de ejercicio fueran más efectivos que caminar media hora? Eso es lo que defiende el entrenador Anthoni Montalván, quien lanza el mensaje de que los 'snacks' de ejercicio son una opción muy seria para mejorar nuestra salud.

El ejercicio de 20 segundos que puede superar a caminar 30 minutos

El entrenador defiende los hallazgos de un estudio en el que se compararon cuatro escenarios de actividad física: estar sentado todo el día, caminar cada 30 minutos, caminar 3 minutos cada 45 minutos y hacer 10 sentadillas cada 45 minutos.

El resultado que mostró el estudio en cuestión determinó que las pausas frecuentes para hacer ejercicio, concretamente las sentadillas, funcionaban mejor a la hora de controlar los picos de glucosa tras comer que realizando ejercicio de manera continua.

La explicación científica nos dice que las sentadillas activan grandes músculos del cuerpo, en concreto las piernas y glúteos. Y esos músculos resultan ser clave a la hora de absorber la glucosa que se concentra en la sangre.

Consecuentemente, Anthony Montalván argumenta que repetir esos pequeños esfuerzos de manera constante a lo largo de toda una jornada, acaba ofreciendo un ejercicio acumulativo muy potente que supera los beneficios de una rutina como la de caminar.

Esta idea de las sentadillas constantes recae sobre el campo que se conoce como 'snacks de ejercicio'; es decir, hablamos de repeticiones de movimientos cortos (unos 20 segundos de duración) que se pueden realizar varias veces a lo largo del día y que no requieren un espacio específico como un gimnasio.

La idea que se quiere transmitir así es que moverse un poco varias a veces en un mismo día, tiene un impacto más positivo en el cuerpo que estar todo el día sentado y luego hacer todo el ejercicio en una sola instancia.

Así que ya sabes, si crees no tener tiempo suficiente para ejercitarte de manera adecuada, resulta que la solución no puede ser más sencilla. Al fin y al cabo, 20 segundos para mejorar tu salud es algo que se puede encontrar fácilmente.