Anthoni Montalván, entrenador: "Si pasas muchas horas sentado, 10 sentadillas pueden marcar la diferencia"

Como la mayoría ya sabéis, permanecer sentado durante muchas horas seguidas puede acabar teniendo un impacto negativo en la salud, sobre todo en lo relativo a la regulación de la glucosa en sangre.

Por eso, el entrenador personal Anthoni Montalván ha querido compartir con todos sus seguidores una sencilla recomendación respaldada por la ciencia: hacer 10 sentadillas cada 45 minutos a lo largo del día ayuda a evitar el sedentarismo.

¿Por qué deberías hacer 10 sentadillas cada 45 minutos?

Según explica el experto, este pequeño gesto apenas requiere 20 segundos, pero puede generar importantes beneficios metabólicos: "cada vez que eliges moverte, aunque no tengas ganas, te estás salvando", asegura de forma muy contundente.

Su recomendación se apoya en una investigación publicada en la revista científica Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports en la que se analizó cómo afecta interrumpir una jornada laboral sedentaria con pequeñas dosis de ejercicio.

Para ello, compararon cuatro situaciones diferentes: permanecer sentado durante toda la jornada, caminar 30 minutos seguidos, caminar 3 minutos cada 45 minutos y hacer 10 sentadillas cada 45 minutos.

Gestos tan sencillos como subir escaleras impiden el sedentarismo. / PRESSFOTO. FREEPIK

Los resultados fueron contundentes. Las personas que introdujeron pausas activas durante el día consiguieron reducir mejor los picos de azúcar en sangre después de las comidas que aquellas que reservaron el ejercicio para una única caminata de media hora.

La explicación la encontramos en el papel que desempeñan los grandes músculos de las piernas, como cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. Cuando permanecen inactivos durante mucho tiempo, disminuye la capacidad del organismo para usar la glucosa. Sin embargo, cada contracción muscular favorece que el músculo absorba parte de ese azúcar circulante.

Además, esta práctica no requiere acudir al gimnasio ni disponer de material deportivo. Repetir 10 sentadillas varias veces al día supone invertir menos de cuatro minutos diarios y puede ayudar a combatir algunos de los efectos asociados al sedentarismo.