Antena Solidaria 2025: horarios y pruebas de la cita más solidaria de Collserola

La Antena Solidaria 2025 convierte la plaza del Monestir de Pedralbes en un foco neurálgico de la solidaridad deportiva y el trail running. Desde su nacimiento en 2015, este evento ha conseguido unir trail, comunidad y compromiso social como pocas pruebas en Cataluña.

Con más de 4.500 participantes históricos y 45.475 euros donados a proyectos de impacto local y exterior, la carrera se ha consolidado como una cita imprescindible para quienes entienden el deporte como herramienta de transformación.

La edición de este año mantiene intacto su espíritu inclusivo, con cuatro modalidades diseñadas para todos los niveles. La prueba reina será la Media Maratón de 23 km (+1.096 m), un recorrido avanzado que combina senderos estrechos, pistas rápidas y algunos de los puntos más icónicos de Collserola, como el Turó d’en Cors o el Coll de les Torres. Los participantes dispondrán de tres avituallamientos y, además, podrán competir por los divertidos premios Ral d’Avinyó: un jamón y varias longanizas escondidas estratégicamente en el recorrido que solo los más atentos podrán encontrar… y cargar hasta la meta.

Para quienes buscan un desafío más corto pero igualmente intenso, el Trail 10K (+450 m) ofrecerá el equilibrio perfecto entre exigencia y disfrute. Es el recorrido clásico de Antena Solidaria: senderos técnicos, pequeñas rampas explosivas y la sensación constante de estar corriendo en plena naturaleza pese a estar a un paso de la ciudad.

La opción más accesible será la Caminata 7K, pensada para familias, grupos y participantes que quieren sumarse al espíritu solidario sin necesidad de afrontar grandes desniveles. Un paseo agradable, social y lleno de paisajes, ideal para vivir la experiencia de Antena Solidaria desde dentro.

El colofón de la jornada llegará con el espectacular SprintPedralbes, un reto de 45 escalones en formato de duelos eliminatorios que se ha convertido en uno de los momentos más esperados. Música en directo, ambiente festivo y emoción en apenas dos minutos de esfuerzo máximo.

Horarios de la Antena Solidaria 2025

En cuanto a los horarios, la jornada arrancará temprano con la recogida de dorsales de 7:30 a 8:45 horas en la zona del monasterio. La salida de la 23K está prevista para las 9:00 h, seguida del Trail 10K a las 9:30 h y de la Caminata 7K a las 9:35 h. La entrega de premios tendrá lugar a las 12:00 h, antes de que, a las 12:30 h, el protagonismo pase al explosivo SprintPedralbes, amenizado con música en directo y cerveza Mahou. El evento se cerrará oficialmente a las 14:00 h, después de casi toda una mañana de deporte y solidaridad.

Más allá del deporte, la organización vuelve a cuidar la experiencia del participante: camiseta técnica, dorsal personalizado, cronometraje, fotografías oficiales, servicio médico y de fisioterapia, así como la tradicional barbacoa popular que cada año reúne a corredores, caminantes y acompañantes en un ambiente único.

El 15 de noviembre, Pedralbes volverá a ser mucho más que un punto de salida y llegada: será un lugar de encuentro para deportistas y familias que conciben el trail como un espacio de comunidad. Un día donde cada zancada suma y donde correr tiene un valor que trasciende cualquier tiempo en el reloj.