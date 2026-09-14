Antelm Puyol, médico en endocrinología, sobre el ayuno intermitente de Ferran Torres: "Hace un ayuno aproximadamente de unas 18 horas, limitando su oportunidad de comer a solo 6 horas al día"

El verano de Ferran Torres ha sido muy intenso, especialmente por haber ganado el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, gracias a un gol suyo en la final ante Argentina y por su salida del FC Barcelona para firmar con el Paris Saint-Germain (PSG).

Ahora, el delantero valenciano vuelve a estar en el punto de mira por su rutina alimentaria después de reconocer que "ceno sobre las 19:30 o 20:00 h de la tarde y no vuelvo a comer hasta las 14:00 h del día siguiente". Unos hábitos que no pasaron desapercibidos para Antelm Puyol, médico especialista en endocrinología y nutrición, quien realizó un vídeo en TikTok para analizar la rutina del atacante del PSG.

En primer lugar, habló sobre las consecuencias de cenar temprano, basándose en un estudio que valora positivamente "cenar tres horas antes de irnos a dormir", debido a que "mejora la recuperación muscular, reduce los niveles de cortisol y, además, mejora la cantidad y calidad del sueño".

Ferran Torres celebra el tanto de la victoria del PSG / PSG

"Por lo tanto, cenar pronto, concretamente tres horas o más antes de irte a dormir es una práctica efectiva para mejorar tu salud y tu rendimiento, así que en este sentido Ferran lo hace bien", aseguró el especialista en nutrición en TikTok.

Sobre el ayuno intermitente, empezó diciendo que "es bastante polémico en deportistas de élite", pues "el ayuno intermitente es limitar la ventana de oportunidad de comer a unas horas concretas del día, concretamente Ferran solo comería desde las 14:00 de la tarde, que hace la primera comida, hasta las 20:00 h. Por tanto, está haciendo un ayuno aproximadamente de unas 18 horas, limitando su oportunidad de comer a solo 6 horas al día".

Ferran Torres celebra uno de sus tres goles al Slovan Bratislava, en París / EFE/YOAN VALAT

El principal problema que destacó es que "si solo tienes seis horas al día para comer para un deportista de élite que necesita muchas calorías para recuperarse de sus entrenos, pues tiene una ventana de oportunidad muy estrecha para comer esas calorías y potencialmente puede estar comiendo menos de las calorías que necesita por solo la ventana estrecha de tiempo que tiene para comerlas".

Asimismo, quiso dejar claro que ya no es solo por el total de las calorías, sino que "esas calorías nos aporta, pues carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes que son necesarios para la recuperación". En conclusión, Puyol expuso que un deportista de élite puede hacer ayuno intermitente, pero debe ser consciente de que debe comer todo lo necesario durante esas seis horas.

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Por último, confesó que "un deportista sano a largo plazo es un deportista que rinde mejor, y es un deportista también más feliz".