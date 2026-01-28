Anta Sports compra el 29% de Puma y sacude el equilibrio del mercado deportivo

El grupo deportivo chino Anta Sports, patrocinador de atletas como Kenenisa Bekele, ha adquirido el 29,06% del capital de Puma tras cerrar un acuerdo con la holding francesa Artémis, propiedad de la familia Pinault. La operación supone un movimiento estratégico de gran calado y vuelve a poner de relieve el creciente peso de las compañías asiáticas en la industria deportiva global.

Aunque todavía es poco conocida para el gran público occidental, Anta Sports es ya el tercer mayor grupo deportivo del mundo por volumen de negocio, solo por detrás de Nike y Adidas. La transacción se ha cerrado con un precio de 35 euros por acción, muy por encima de las cotizaciones recientes, lo que sitúa el valor total de la operación en torno a los 1.500 millones de euros.

Anta lidera el mercado chino y asiático y controla un amplio portafolio de marcas internacionales como Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic o Wilson. La entrada en el accionariado de Puma le permite acelerar su expansión en Occidente de la mano de una marca con un legado histórico en fútbol, atletismo y lifestyle, aportando credibilidad y posicionamiento global.

Con esta adquisición, Anta se convierte en el primer accionista individual de Puma, mientras que el resto del capital continúa cotizando en bolsa y permanece en manos de fondos de inversión. El mensaje para el sector es claro: las fronteras entre Oriente y Occidente en la industria deportiva se difuminan cada vez más, y Anta refuerza su aspiración de situarse al mismo nivel que los grandes dominadores históricos del mercado.