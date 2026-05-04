Cómo Anne Hathaway (43 años) desarrolló su entrenamiento para 'El diablo viste de Prada 2': su rutina de 30 minutos

La vuelta de 'El diablo viste de Prada 2' no solo ha puesto el foco de nuevo en la moda, también en la sorprendente y exigente preparación física de una de sus protagonistas. Anne Hathaway ha apostado en este caso por un entrenamiento funcional de apenas 30 minutos que combina fuerza, equilibrio y control corporal.

Detrás de esta transformación física está la entrenadora Monique Eastwood, con quien la actriz lleva varios años trabajando codo con codo. Su método, conocido como Movement Method, combina disciplinas como danza, pilates y entrenamiento de fuerza, con un objetivo claro: construir un cuerpo fuerte, estilizado y funcional.

Cómo es el método que ha seguido Anne Hathaway para entrenar

La rutina, que Hathaway lleva a cabo entre cuatro y cinco veces por semana, se centra sobre todo en movimientos multidireccionales que son capaces de activar todo el cuerpo.

Según explica Monique Eastwood, la clave no está en la velocidad, sino en el control y en la técnica. Cada ejercicio se repite de forma lenta y consciente, incrementando la activación muscular y mejorando la coordinación.

El entrenamiento incluye seis bloques principales que trabajan piernas, core y tren superior de forma integrada. Entre ellos destacan las sentadillas a una pierna combinadas con movimientos de brazos, las zancadas profundas con trabajo de bíceps y tríceps y los desplazamientos laterales, que mejoran la estabilidad.

Anne Hathaway en la Berlinale. / ANNEGRET HILSE

Uno de los ejercicios más completos es la plancha con movimientos de pierna, que desafía el equilibrio y fortalece el abdomen. También se incorporan gestos inspirados en la danza, como los pliés, que aportan esa fluidez y precisión que necesita la rutina para funcionar.

Para hacer este entrenamiento, lo mejor de todo es que solo necesitas unas mancuernas ligeras (entre 3 y 5 kilos) y una buena técnica. Es mejor que priorices la ejecución correcta antes de aumentar la carga.