Anna Tarasova, madre y heroína: podio histórico en la CCC 2025 de Chamonix

La CCC 2025, prueba de 100 kilómetros y más de 5.700 metros de desnivel positivo, volvió a demostrar por qué es una de las carreras más vibrantes del calendario UTMB. En esta edición, la gran noticia para el trail español llegó de la mano de Anna Tarasova, que se alzó con una brillante tercera posición en Chamonix tras una jornada en la que se codeó con las mejores del mundo y resistió hasta el final para subirse al podio.

La corredora de Norda completó el recorrido en 11h44:18, solo unos minutos por detrás de la campeona, la polaca Martyna Mlynarczyk (11h41:55), y de la noruega Sylvia Nordskar (11h42:13), que protagonizó una espectacular remontada en el tramo final.

Con apenas tres minutos de diferencia respecto a la vencedora, Tarasova firmó una actuación de enorme regularidad, que la mantuvo siempre en contacto con la cabeza de carrera. Su empuje en los tramos decisivos le permitió consolidar un lugar en el cajón, un resultado histórico que premia tanto su calidad como su capacidad de sacrificio.

El valor de su podio trasciende lo deportivo. Tarasova es madre, y en 2025 ha completado una de las temporadas más brillantes de su carrera, logrando victorias y puestos destacados en citas internacionales y demostrando que se puede compaginar la exigencia de la vida familiar con el máximo nivel competitivo. Su ejemplo inspira dentro y fuera de los senderos, convirtiéndola en una de las grandes historias del trail europeo en este año.

Puppi arrasó en la CCC

En la carrera masculina, el dominio fue incuestionable de Francesco Puppi, que se llevó la victoria en 10h06:02. El italiano no dio opción a sus rivales y culminó en Chamonix una temporada perfecta en el circuito UTMB.

El estadounidense David Sinclair fue segundo (10h13:42) y su compatriota Drew Holmen, tercero (10h16:15).

Los españoles ofrecieron también una actuación destacada. El mejor clasificado fue Mario Olmedo, que completó una carrera de menos a más para terminar en la 9ª posición con 10h40:19. Muy cerca le siguió Andreu Simón, 20º con 11h15:25.

La CCC deja, por tanto, una doble lectura para el trail nacional: el podio de Anna Tarasova, que engrandece aún más su trayectoria, y la solidez del bloque masculino, capaz de colarse en el top-10 y mantener la bandera española en la élite mundial.