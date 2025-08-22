Anna Tarasova, la española favorita en la UTMB: "Muchos salen con la presión del patrocinador, yo no"

Anna Tarasova aterriza en Chamonix como una de las grandes protagonistas de la CCC del UTMB Mont-Blanc 2025. El UTMB Index la señala como principal favorita para la cita de 100 kilómetros, pero la corredora nacida en Rusia y afincada en Girona prefiere rebajar expectativas: "No soy una corredora profesional. Soy madre, cuido de mis hijos y lo más importante para mí es mi familia. Entreno cuando puedo, entre llevarlos al colegio, a la piscina o a la bici. Hago lo que puedo", asegura en el completo podcast de TrailRun.

La temporada 2025 de Tarasova ha sido impecable, con victorias en pruebas de prestigio como Tenerife Bluetrail, MtFUJI100, Mozart 100 o Lavaredo Ultra Trail, además de la Pels Camins Dels Matxos.

Un calendario sobresaliente que la sitúa entre las corredoras más en forma del circuito internacional. Sin embargo, la CCC será un terreno nuevo para ella: "Es la primera vez que voy a hacer 100 kilómetros. No tengo experiencia, por eso no sé qué esperar. Haré lo de siempre: lo que pueda. Mi cuerpo tira y yo tiro".

Muchos salen muy rápido por la presión de los sponsors, pero después del kilómetro 50 yo los adelanto Anna Tarasova — Corredora de ultratrail

Su preparación ha estado marcada por entrenamientos en altura junto a Ekaterina y Dmitri Mityaev, con tiradas largas de más de cinco horas. "Encontramos un sitio muy bueno para los niños, con montañas altas y frescas, y allí entreno ya por segundo año. Cada día es como un viaje, me da muchísima energía", explica.

Pese a su condición de favorita, Tarasova huye de la presión: "Con Norda estoy muy feliz porque es una compañía muy familiar. No aprietan para hacer resultados. Es igual si son buenos o malos. Lo importante es ir, seguir y no lesionarse".

Su estrategia para la CCC es clara: ritmo constante y cabeza fría. "Soy como un coche viejo: necesito calentarme y luego sigo como un tren. Muchos salen muy rápido por la presión de los sponsors, pero después del kilómetro 50 yo los adelanto. Mi plan es no perder la cabeza y no mirar a los demás".

En su horizonte, más que un podio, está la imagen de su hijo esperándola en la meta: "Siempre me imagino a Nikita gritando '¡Mami, tú puedes!'. Eso me anima un montón".

Con esa mezcla de calma, humildad y fortaleza, Anna Tarasova llega a Chamonix como la mujer a batir en la CCC del UTMB 2025, aunque ella lo viva más como un viaje que como una competición.