Angie Asche, entrenadora, revela cuándo se empieza a notar el cambio físico: "Entrenar demasiado o muy poco puede perjudicar"

La mayoría de personas que comienzan a entrenar se preguntan cuándo se empieza a notar el cambio físico. En primer lugar, es importante destacar que no todos los cambios serán iguales en todas las personas.

Ahora bien, si se sigue un entrenamiento adecuado, con una dieta equilibrada, podrás ver los resultados antes de los que crees. Cuando estás empezando a ponerte en forma, ver los resultados de tus entrenamientos puede ser muy motivador.

Mujer ejercitando con mancuernas / .

No obstante, en muchos casos necesitarás paciencia y constancia para desarrollar musculatora, mejorar el cardio o perder peso. La dietista y fundadora de Eleat Sports Nutrition, Angie Asche, explicó lo siguiente a CNN:

"La rapidez con la que se notan los cambios dependen de la persona, el tipo de ejercicio que realiza y su constancia". Además de lo mencionado, también hay que tener en cuenta la nutrición.

"Dale al menos de dos a cuatro semanas", añade la especialista. Al contrario, si te cuesta ver el progreso que esperabas, Asche tiene la respuesta. La experta compartió una publicación en redes sociales explicando cuáles podrían ser los motivos.

Para empezar, la falta de un plan estructurado: "Sin un programa sólido, es difícil ver resultados", comenta la dietista. A continuación, la falta de contancia y responsabilidad también influye: "Saltarse entrenamientos o tener horarios inconsistentes puede frenar el progreso".

Como es habitual, la duración de las sesiones y el número de las mismas es clave para ver progresos: "Entrenar demasiado o muy poco puede perjudicar el rendimiento; intenta entrenar 3 o 4 veces por semana para mantener la constancia".

Finalmente, Asche señala la mala nutrición como otro de los principales problemas. "Sin la energúa adecuada, es difícil alcanzar tus objetivos", sentencia la entrenadora personal.