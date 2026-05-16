Ángel Real, entrenador personal: “Para ganar musculatura, no hay que hacer máquinas ni poleas”

Ángel Real, entrenador personal y divulgador del mundo del fitness, defiende una idea que rompe con muchos mitos del gimnasio: para ganar masa muscular no hace falta depender de máquinas ni poleas, sino elegir ejercicios que se adapten a la estructura de cada persona y permitan progresar de verdad.

Su planteamiento no consiste en rechazar el material, sino en recordar que lo importante no es el nombre del ejercicio, sino la intensidad, la técnica y la sobrecarga progresiva. A través de un nuevo vídeo en sus redes sociales, explica de forma muy sencilla cuáles son las claves más importantes.

La clave está en el cuerpo

Real insiste en que el error más habitual es querer encajar a todo el mundo en los mismos movimientos de siempre, como si la sentadilla, el peso muerto o el press banca fueran obligatorios para cualquier persona. Según su enfoque, esos ejercicios pueden funcionar muy bien, pero solo si encajan con la biomecánica de quien los realiza.

Cuando no sucede así, el progreso se resiente y aumenta el riesgo de molestias o de abandono. Por eso propone mirar el entrenamiento desde otra perspectiva: buscar variantes que se ajusten al cuerpo, al objetivo y también a las sensaciones de cada persona.

Si un movimiento genera dolor, incomodidad o simplemente no permite entrenar bien, lo sensato es sustituirlo por otro que cumpla la misma función muscular. La hipertrofia, al final, depende de aplicar esfuerzo suficiente durante el tiempo necesario, no de cumplir una lista de ejercicios “de libro”.

La sobrecarga sigue mandando

Uno de los mensajes más claros de Ángel Real es que la hipertrofia se construye con sobrecarga progresiva. Eso significa ir aumentando poco a poco la exigencia del entrenamiento, ya sea con más carga, más repeticiones, mejor técnica o más control del movimiento.

En su visión, una máquina bien diseñada puede ser incluso una gran aliada, porque permite concentrar el trabajo muscular y reducir la fatiga innecesaria. Lejos de demonizar las máquinas, Real señala que pueden ser muy útiles si se usan con criterio.

Lo mismo ocurre con las poleas o con otros sistemas de guiado: el problema no está en el material, sino en cómo se utiliza. Si una máquina se adapta bien a la estructura del cuerpo y permite progresar de forma segura, puede facilitar más hipertrofia que un ejercicio libre mal ejecutado o mal elegido.