Ángel López, licenciado en Ciencias del Deporte: "Nunca te vayas directamente a casa después de entrenar"

Si al acabar una sesión de entrenamiento recoges tus cosas y te vas directamente a casa, aunque pueda parecer lo lógico... estás cometiendo un error. Así lo defiende el entrenador Ángel López, quien habla de la importancia de una sesión de recuperación.

Por qué la fase de recuperación de tu cuerpo es tan importante como entrenar

El experto señala así que una vez finalizado el entrenamiento, es sumamente importante dedicarle unos minutos extra de ejercicios mediante los que favorecer la recuperación física, pues eso ayuda también a obtener mejores resultados de cada sesión.

Esto se debe a que con una sesión de recuperación, el cuerpo obtiene beneficios como una reducción de la sensación de fatiga y una mejora en la recuperación muscular. Lógicamente, ello ayuda a optimizar progresos pero también reduce riesgos de lesiones posteriores.

El problema que más destaca Ángel es que una vez finalizado el entrenamiento, el cuerpo sigue muy activo. Es por ello que recomienda una serie de ejercicios de menores revoluciones mediante los que ayudar a que tu físico transicione a una fase de reposo.

Mujer en el gimnasio / sport

Esto es especialmente importante sobre todo para aquellas personas que entrenan poco antes de irse a dormir. Si el cuerpo se mantiene activo, es más difícil conciliar el sueño, y sin un buen descanso las ganancias del entrenamiento no se explotan todo lo que se podría.

Entre estos ejercicios destaca rutinas sencillas de estiramientos o incluso caminar un poco, acompañando siempre de una buena hidratación. Al final el objetivo es hacer que el organismo empiece a bajar pulsaciones antes de poner rumbo a casa.

Con todo esto, lo que el entrenador Ángel López quiere transmitir es que el entrenamiento no consiste solamente en los ejercicios que se lleven a cabo durante la rutina. Es tan importante lo que se hace durante la sesión como lo que se haga de forma posterior.

Así que ya lo sabes: si eres de irte a casa inmediatamente una vez completes el entrenamiento, en cierta parte lo estás dejando incompleto. En una rutina física sana, trabajar tu cuerpo es tan importante como darle el descanso que merece.