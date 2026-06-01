Ángel López, entrenador: "El músculo necesita recuperarse para crecer, sin descanso no hay hipertrofia"

Durante el verano, es habitual que muchas personas comiencen a entrenar en los gimnasios. En este sentido, es bastante común sentirse perdido sobre cómo hay que empezar a entrenar para ganar músculo.

La hipertrofia no es un proceso sencillo, y los principiantes suelen cometer los mismos fallos. Por este motivo, la opinión de los especialistas es fundamental para progresar y reducir el riesgo de sufrir una lesión.

Cuando hablamos de ganancia muscular hay que tener en cuenta varios factores como la genética, la experiencia, la edad, la alimentación, el estrés e incluso la calidad de descanso fuera del gimnasio.

En este contexto, Ángel López (@gorilangel), entrenador y graduado en ciencias del deporte, ha publicado un vídeo en colaboración con la escuela Fit Generation (@fitgeneration.es) para analizar los hábitos más comunes del gym.

Imagen de un gimnasio / .

Durante el vídeo, el experto en estética y Culturismo responde algunas de las preguntas más frecuentes y explica a la cámara si estos hábitos sirven o "solo estás perdiendo el tiempo con ellos".

Al principio de la grabación, Ángel valora la utilidad de entrenar todos los días en el gimnasio: "El músculo necesita recuperarse para crecer, sin descanso no hay hipertrofia, así que puede perjudicarte más que hacerte bien".

No obstante, mantener una rutina por seis semanas puede ser efectivo. "En ese tiempo podemos medir avances, progresar en cada ejercicio, y con progresión hay hipertrofia, así que esto te ayuda", dice López.

A continuación, Ángel comenta que entrenar siempre al fallo en todas las series resta más de lo que suma. Aunque puede ser útil con moderación, el entrenador advierte que "abusar aumenta la fatiga y perjudica la recuperación".

En su explicación, el experto fitness explica que "las máquinas son efectivas, estables y tienen una fácil progresión". Por lo tanto, esto puede ser de ayuda para muchas personas, tanto como controlar las cargas: "Ir anotando tu progreso en cargas y repeticiones hará que avances más fácilmente".

Por último, López no recomienda subir el peso sacrificando la técnica. "Reduce la tensión, puede aumentar el riesgo de lesión... pero bueno, si ocurre en las últimas repeticiones cuando vas cerca del fallo puede no ser tan negativo, pero general vamos a decir que resta más que suma".