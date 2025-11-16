Ángel López Amor vuela en la Torre One y gana la Carrera Vertical y la general de 2025

La Carrera Vertical de la Torre One Barcelona volvió a desafiar a los especialistas en las pruebas de ascenso en altura, en una edición marcada por la alta participación y por un ritmo frenético desde los primeros corredores.

En un recorrido explosivo, de exigencia máxima y sin margen para el error, Ángel López Amor se proclamó vencedor con un registro extraordinario de 3 minutos y 3 segundos, confirmándose como uno de los grandes nombres de la disciplina.

López Amor impuso su ley desde el primer tramo, marcando un ritmo que pocos pudieron seguir en los sucesivos rellanos del edificio. "Estoy muy contento con la temporada, a nivel internacional y nacional, y se esperan nuevos retos para 2026. En esta prueba iba constipado y con no muy buenas sensaciones, e hice el mismo tiempo que el año pasado", explicó el ganador tras cruzar la meta, satisfecho pero ambicioso de cara al futuro.

Tras él, Marc Rocadembosch firmó una brillante segunda posición con un tiempo de 3:07, quedándose a las puertas de una gesta que mantuvo la emoción hasta el final. El podio lo completó Edgar Alejandro Freivalds, que paró el cronómetro en 3:10.

Con este triunfo en Barcelona, además, López Amor se proclama campeón del circuito nacional de 2025.