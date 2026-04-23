Andrew Huberman, profesor: "Lo fundamental es hacer un mínimo de 200 minutos por semana en zona 2"

La zona 2 de cardio es indispensable para nuestra salud cardiovascular. Eso es lo que dice Andrew Huberman, un neurocientífico que ha explicado en detalle el motivo de llevar nuestros entrenamientos hasta dicho nivel de esfuerzo.

El ejercicio en zona 2 es clave para tu salud

El experto asegura que es necesario trabajar a la semana entre 150 y 200 minutos en zona 2, es decir, con una intensidad moderada que suponga alrededor del 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima de la persona.

La idea es ejercitarse a un ritmo en el que se pueda hablar o respirar por la nariz sin problema. Con ello se pueden conseguir una serie de beneficios muy importantes para la salud, como una mejor salud cardiovascular y cerebral.

Pero no solo eso, Huberman también señala que notaremos las siguientes mejoras físicas: un aumento de la resistencia, una optimización de la recuperación y la posibilidad de una mayor longevidad; es decir, se trata de la base para vivir más y mejor.

Lo más interesante de lo que plantea el doctor es que la zona 2 se puede alcanzar sin la necesidad de un gimnasio. Por ejemplo, asegura que caminando a buen ritmo o moviéndonos más mientras hacemos actividades cotidianas podemos cumplir con ello.

Asimismo, asegura que esos 150-200 minutos se pueden dividir a lo largo de la semana integrándose según convenga. La idea es de alcanzar una rutina de constancia, no de llevar a cabo un ejercicio extremo para cumplir con ello repentinamente.

Dicho esto, Huberman realiza una advertencia: la rutina física no debe interferir con el descanso de la persona o con la vida social. Lo más importante es saber integrar, no hacer que el día a día sea más complicado por ello.

En definitiva, no debes preocuparte de realizar entrenamientos duros para tener mejor salud: dedícate a moverte más de manera constante y con una intensidad moderada. Tu cuerpo te lo acabará agradeciendo.