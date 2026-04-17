Andrew Huberman, neurocientífico: "Deberíamos hacer entre 150 y 200 minutos como mínimo en zona 2 a la semana"

Cuando sales a correr, el ritmo cardíaco se acelera de forma natural. Para identificar las diferentes frecuencias cardíacas, se utilizan unos porcentajes divididos por "zonas", que marcan la intensidad del entrenamiento.

En este caso, controlar la frecuencia cardiaca es clave para entrenar los sistemas aeróbicos y anaeróbicos, mejorando la salud cardiovascular. Además, puede ayudarte a evitar lesiones y calcular el máximo beneficio cuando haces running.

Habitualmente, la frecuencia cardíaca se divide en cinco zonas de entrenamiento, desde la muy ligera (zona 1) hasta el esfuerzo máximo (zona 5). En la actualidad, muchos expertos coinciden en los beneficios de entrenar en la zona 2.

La revista digital Runner's World ha hablado con Andrew Huberman, neurocientífico y profesor de neurobiología y oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos.

El running, más de moda que nunca / AMAZFIT

En este contexto, el experto señala que "los datos científicos sugieren que todos deberíamos hacer entre 150 y 200 minutos como mínimo en zona 2 a la semana para mejorar la salud cardiovascular y cerebrovascular y otros aspectos relacionados con la longevidad".

Cabe recordar que la zona 2 consiste en correr entre el 60 y el 70 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima (FCM). "Muchas personas programan entrenamientos en zona 2 en su rutina semanal de ejercicios", asegura el especialista.

"En mi caso, es un día a la semana en el que hago entre 70 y 90 minutos de carrera suave. Puedo mantener la respiración nasal en todo momento o mantener una conversación con alguien. A veces también consiste simplemente en salir a caminar sólo o con otras personas", afirma al citado medio.

Por otra parte, Huberman destaca la enseñanza que tuvo con el doctor Andy Galpin, científico y experto en rendimiento deportivo: "Me dijo que la mejor forma de hacer cardio en zona 2 es simplemente aumentar la cantidad de caminatas a ritmo rápido y la cantidad total de movimiento que completamos durante la semana haciendo cosas cotidianas".