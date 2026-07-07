Andrew Huberman, neurocientífico: "Ni correr al máximo ni entrenar más horas, deberíamos hacer entre 150 y 200 minutos como mínimo en zona 2 a la semana"

El ejercicio cardiovascular de intensidad moderada podría ser una de las herramientas más eficaces para mejorar la salud y favorecer un envejecimiento saludable. Así lo defiende Andrew Huberman, neurocientífico y profesor de Neurobiología y Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, quien recomienda dedicar entre 150 y 200 minutos semanales al conocido como entrenamiento en zona 2.

Según explica el experto en uno de sus vídeos divulgativos, diversos estudios científicos relacionan este tipo de actividad física con mejoras en la salud cardiovascular y cerebrovascular, además de con una mayor longevidad. "Los datos científicos sugieren que todos deberíamos hacer entre 150 y 200 minutos como mínimo en zona 2 a la semana para mejorar la salud cardiovascular y cerebrovascular y otros aspectos relacionados con la longevidad", afirma.

La denominada zona 2 hace referencia a un nivel de intensidad moderado, en el que la frecuencia cardíaca se mantiene aproximadamente entre el 60% y el 70% de la máxima. En la práctica, esto significa realizar ejercicio a un ritmo que permita mantener una conversación sin excesiva dificultad, aunque la respiración sea más acelerada de lo habitual.

Huberman explica que no es necesario recurrir a entrenamientos de alta intensidad para obtener beneficios importantes. De hecho, actividades tan accesibles como caminar a buen ritmo, correr suavemente, montar en bicicleta o nadar pueden ser suficientes siempre que se mantenga esa intensidad moderada durante un tiempo prolongado.

El propio neurocientífico asegura que uno de los ejercicios que incorpora habitualmente a su rutina es la carrera suave. Según comenta, corre a un ritmo que le permite respirar únicamente por la nariz e incluso conversar con otra persona mientras entrena, una señal de que está trabajando dentro de la intensidad recomendada.

Los beneficios de este tipo de entrenamiento van más allá de mejorar la resistencia física. La evidencia científica apunta a que practicar cardio de forma regular ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación, aumentar la capacidad de recuperación tras el esfuerzo y mantener unos niveles de energía más elevados en el día a día.

Para Huberman, la clave no está en entrenar más duro, sino en hacerlo de forma constante. Acumular entre dos horas y media y algo más de tres horas de ejercicio cardiovascular moderado a la semana puede convertirse, según sostiene, en una de las mejores inversiones para proteger la salud a largo plazo y llegar a edades avanzadas en mejores condiciones físicas.