Andrew Huberman, neurocientífico: "Para aumentar la longevidad hay que hacer mínimo 150 minutos de cardio a la semana"

Hacer ejercicio con el objetivo de cuidarse es una de las principales razones para empezar a practicar deporte, pero si se quiere sacar el mayor beneficio posible de ello es imperativo darle peso al ejercicio cardiovascular. Así lo asegura el neurocientífico Andrew Huberman.

Cómo el ejercicio cardiovascular ayuda a tu salud

El profesor en la universidad de Stanford asegura que para cuidarse adecuadamente no basta solo con contar con una alimentación saludable, también es necesario contar con una rutina de ejercicio en la que el cardio esté presente.

De forma concreta, Huberman indica que es necesario trabajar entre 150 y 200 minutos de cardio a la semana en 'Zona 2'. Esta zona de trabajo es la que corresponde a una intensidad moderada en la que se usa entre el 60% y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima.

Esta frecuencia de trabajo es suficiente para que el sistema cardiovascular sume beneficios pero, al mismo tiempo, sin llegar a causar un esfuerzo extremo en el cuerpo. Y es que de nuevo, el objetivo de ello es mejorar la salud cardiovascular y cerebrovascular.

Trabajando en este modelo con regularidad, el cuerpo aumenta su resistencia natural, cuenta con más energía y se favorece un envejecimiento en el que se tenga una mejor calidad de vida. Y eso es clave para la independencia de las personas mayores.

Pero, ¿qué ejercicios trabajan esa 'Zona 2'? El neurocientífico cita ejemplos como las carreras suaves o los paseos prolongados. Es decir, actividades con las que se pueda controlar la respiración e incluso mantener una conversación de forma activa.

Con esto, el objetivo siempre debe ser alcanzar un ritmo en el que el cuerpo empiece a trabajar pero no hasta el punto de que la persona se ahogue o deba cortar repentinamente. Es un esfuerzo controlado y prolongado.

Así que ya sabes, si estás buscando la forma de transformar tu actividad física en el máximo beneficio de salud posible, intenta alcanzar esos 150 minutos semanales en 'Zona 2' que pueden ayudar a tu cuerpo.