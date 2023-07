Andreu Simón: “El control de la diabetes es un reto personal y una motivación para intentar dar lo mejor de mí”

Andreu Simón (Sant Vicenç dels Horts, 1991) es un corredor de élite de carreras por montaña que fue diagnosticado de diabetes tipo 1 a los dieciséis años

Andreu Simón, que acaba de ser padre hace tan solo unas semanas y disfruta de la paternidad, sigue adelante con su pasión por el trail running. Una práctica deportiva que está condicionada por su condición de diabético. En esta entrevista nos cuenta como lo gestiona, sus objetivos más inmediatos y su visión actual de las carreras por montaña.

De entrada, enhorabuena por tu reciente paternidad. ¿Qué tal estás en estas primeras semanas como padre?

Muy bien, disfrutando de este cambio de vida. Es una experiencia totalmente nueva, y por mucho que te digan como ser padre es una aventura que se descubre día a día y en eso estamos con mi pareja, adaptándonos a la nueva normalidad.

¿Has adaptado tus horarios y planes de entrenamiento a tu rutina diaria actual?

Antes de la paternidad combinaba la faceta deportiva con el ámbito laboral y tenía una jornada completa, y ahora con el permiso de paternidad estoy pudiendo adaptar mucho mejor los horarios, en el sentido de que antes de ir a trabajar tenía que ir a entrenar y después del trabajo volvía a entrenar. Ahora con los horarios tengo más flexibilidad y nos adaptamos a las necesidades de casa. Hay noches que se hacen más cortas y otras que son más largas. Sobre mi rendimiento estoy viendo que hasta que no tengamos una rutina va a ser algo más complicado de ajustar, pero no he dejado de entrenar en ningún momento y seguimos trabajando para estar en el mejor estado de forma posible a finales de agosto.

¿Tienes previsto correr en el Ultra Trail del Mont-Blanc?

Sí, UTMB es la carrera más importante a nivel mediático de todas las carreras por montaña y todos los atletas queremos estar ahí y las marcas que nos patrocinan también piden, dentro de lo posible, que llegues en las mejores condiciones. A nivel deportivo es la carrera que todos los atletas se preparan de la mejor de las maneras y como a mí me gustan este tipo de retos quiero llegar lo mejor posible a esta cita. Aunque no tengo la rutina de horarios, sí que estoy pudiendo entrenar cada día y eso es lo que me da confianza. Aún falta un mes y medio y no partimos de cero y se trata de afinar lo máximo posible. Voy con confianza y creo que puede salir una buena carrera si conseguimos dar continuidad a los entrenamientos.

Los amantes de este deporte ya saben quién eres y que tienes diabetes de tipo I, pero para los que no te conocen explica cómo te condiciona tu vida como atleta...

La diabetes es una enfermedad crónica con lo que no hay solución, y la manera de gestionarlo es inyectando insulina y controlar la ingesta de hidratos. Eso en un deporte de alto rendimiento y de resistencia como el trail running tiene ciertas complicaciones, porque no puedes darte el lujo de parar a mitad de carrera y pincharte la insulina. Durante la carrera y los entrenamientos las ingestas tienen que ser controladas y ajustadas a los valores de glucosa que estén en cada uno de los momentos y, aun así, y queriendo hacerlo lo mejor posible, no es una enfermedad controlable y hay muchas variables que pueden condicionar tus valores. Hay que adaptarse también a esta enfermedad como en la vida y hasta la fecha ha ido bastante bien en los resultados y el rendimiento. El control de la diabetes es un reto personal y la dificultad que implica esto me sirve de motivación para intentar dar lo mejor de mí en las carreras.

En tu libro que publicaste hace poco ‘La marató del sucre. Diabetis, una cursa sense meta’ explicas en uno de los episodios algún caso de cierta incomprensión entre otros atletas. ¿Te ha pasado a menudo?

Ahora que mi historia es más conocida no hay tantas sorpresas. El único episodio más surrealista que me encontré fue en la maratón de Sevilla, donde un corredor, supongo que fruto de la ignorancia, no sabía lo que me estaba inyectando durante la carrera. Me estaba pinchando insulina para poder asimilar los geles y se pensó que me estaba inyectando otra cosa, pero vaya, me siento arropado y apoyado con los comentarios que me llegan, porque la gran mayoría son de admiración por lo que hago y me satisface mucho que la gente conozca más la enfermedad y sepa las dificultades que hay para correr y ser diabético.

Haces mucha pedagogía en redes sociales sobre cómo te preparas y tu gestión en carrera con la diabetes...

Corro para mí y no hago nada para los demás. Si mi experiencia puede servir a otros diabéticos para romper barreras, tanto físicas como mentales que nos hemos puesto con esta enfermedad, pues yo encantado. A mí me hubiera ido muy bien cuando debuté con esta enfermedad tener alguna persona deportista que explicara sus episodios, tanto los positivos como los negativos, y eso es lo que intento comunicar en redes sociales. Aunque muchas veces se vean las fotos de los podios y de las victorias, tengo días malos y más difíciles de control de la enfermedad, pero por eso no voy a callarme para acercar esta realidad por si mi experiencia puede ayudar.

El mundo del trail running ha crecido los últimos años, pero todavía son pocos los atletas que viven de este deporte. ¿Es tu situación y cómo ves la situación actual del trail?

Ahora mismo con los recursos que me suministran las marcas que me patrocinan (ASICS y BUFF) sí que podría dedicarme al trail de manera profesional, es algo que estamos valorando en casa y ahora con la llegada del bebé combinar un trabajo estable y ser un deportista profesional a la vez lo veo imposible y el deporte sí que te exige dedicación exclusiva si quieres estar por delante. Teniendo la posibilidad con las marcas y los recursos que me dan es algo que estamos valorando y ahora cuando terminemos la baja por paternidad valoraremos la situación en casa cómo afrontamos los próximos meses y años a nivel deportivo, porque sí que es verdad que ahora son unos recursos que me dan para comer y para vivir, pero también voy más allá y pienso en el futuro porque es un deporte con una vida muy corta y más en el trail donde hay un desgaste físico muy grande y no puedes pretender estar diez o quince años corriendo porque el cuerpo no lo aguanta, entonces también pienso que será de mí dentro de cinco o seis años y por eso hay que meditar muy bien cómo hacer las cosas.

¿Las retransmisiones en directo de carreras por montaña es un paso importante para profesionalizar este deporte o todavía queda?

Totalmente, porque dan mucha visibilidad a este deporte. Sin ir más lejos, mi abuela cuando le decía que iba a correr por la montaña no sabía lo que significaba. Ahora cuando estoy en una carrera que se retransmite por televisión está enganchada al televisor y se da cuenta de lo que hago y está contenta de verme ahí. Esto pasa en muchas familias y también con la gente más joven que empieza y puede engancharse a este deporte. Creo que esto puede ir a más y lógicamente si hay más visibilidad, hay más recursos y más posibilidades de poder vivir del trail running.