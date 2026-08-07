Andreu Blanes y Sara Alonso, las referencias en la multitudinaria Sierre-Zinal 2026

Sierre-Zinal cumple 53 ediciones fiel a su leyenda. Conocida como una de las "catedrales" del trail running, la carrera que une Sierre y Zinal a través de los Alpes suizos nació en 1974 de la mano del matemático Jean-Claude Pont y mantiene desde entonces el mismo trazado, prácticamente inalterado: 31 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo entre senderos que antes usaban los pastores para la trashumancia.

El recorrido arranca en Sierre, a 560 metros de altitud, y concentra su mayor dureza en los primeros once kilómetros, con más de 1.420 metros de desnivel positivo. Ahí se disputa el primer segmento puntuable de la Golden Trail World Series: 1,2 kilómetros al 20,9% de pendiente media. Superada esa exigencia, la prueba se transforma en una travesía por el valle de Anniviers hasta Nava, a 2.424 metros, el punto más alto del recorrido, donde se sitúa el segmento sprint (1,7 km al -0,7%). Desde ahí, un descenso vertiginoso conduce hasta la meta de Zinal, con el tercer segmento puntuable (1,1 km al -24,2%) a solo 2,6 kilómetros del final, la misma zona donde se decidió el histórico duelo entre Kilian Jornet y Philemon Kiriago en 2024.

Los récords del recorrido siguen en manos de Kilian Jornet (2:25:34, 2024) y Maude Mathys (2:49:20, 2019). El corredor catalán, sin embargo, no estará presente esta edición mientras se recupera de las lesiones que le han condicionado buena parte de la temporada.

Los kenianos, favoritos este año

En categoría masculina, Philemon Kiriago llega como gran favorito. El keniano defiende el título tras ganar en 2023 y 2025, y en 2024 se quedó a un solo segundo del récord de Jornet en uno de los finales más recordados de la historia reciente de la prueba. Le acompañarán sus compañeros de equipo Run2Gether On Trail, Patrick Kipngeno y Michael Saoli, segundo y tercero el año pasado, además de Adrien Briffod, cuarto en 2025, y Elhousine Elazzaoui, líder de las Golden Trail World Series, que sin embargo tiene en Sierre-Zinal su asignatura pendiente dentro del circuito: su mejor resultado aquí es un noveno puesto, muy por debajo de lo que ha mostrado esta temporada en Zegama o en el Pitz Alpine Glacier Trail.

En mujeres, Caroline Kimutai buscará su segunda victoria de la temporada en las Golden Trail World Series, después de ganar ya en Ledro Sky Trentino, defendiendo el título que conquistó el año pasado tras la descalificación por dopaje de Joyline Chepngeno. Enfrente tendrá a Maude Mathys, cuatro veces campeona y poseedora del récord, y a Madalina Florea, actual líder del circuito y ganadora reciente en Austria, que como Elazzaoui todavía no ha logrado ganar en Sierre-Zinal.

La representación española llega con nombres de peso en ambas categorías. En hombres, Andreu Blanes encabeza el grupo como ganador de 2022 y séptimo en la lista histórica de tiempos del recorrido (2:29:19). Le acompañan Alain Santamaría, Daniel Osanz, Adrián Ivars, Fabián Venero y el joven Lluís Puigvert, de la cantera Salomon Next Gen.

En categoría femenina, Sara Alonso, Júlia Font, Núria Gil y Naiara Irigoyen completan una nómina variada entre experiencia y renovación.

Dónde ver Sierre-Zinal 2026 en directo, online y por TV

La carrera se retransmite en España a través de HBO Max, con cobertura íntegra desde las 10:20 CET, y Eurosport 2, que conecta en directo a partir de las 11:45 CET. En Suiza, la señal llega también por RTS y Canal9, y a nivel internacional por TNT Sports y discovery+.

La élite femenina sale a las 10:30h y la masculina a las 11:00h, ambas en horario CET.

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