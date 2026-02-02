Andreu Blanes, el flamante fichaje de Salomon que agita el trail español: "Ahora sí siento una estructura que me envuelve"

El mercado del trail en España ya tiene un nombre propio este invierno: Andreu Blanes. Tras varios años con HOKA, el catalán ha firmado por Salomon Internacional en un movimiento que no es solo un cambio de zapatillas. "El cambio de equipo era algo nuevo para mí... estaba un poco nervioso", reconoce en el podcast Historias del Trail de Albert Jorquera. Pero la sensación, dice, fue inmediata: "Ver cómo funciona el equipo, el staff y los compañeros... da una confianza brutal".

Blanes explica que el acuerdo se cerró en diciembre y que el encaje llegó rápido: "Fue inesperado... de repente todo encajó y enseguida teníamos el acuerdo". En esa decisión pesó una figura clave del nuevo proyecto: "Ha influido bastante", admite sobre la estructura liderada por Aitor Viribay, ex del equipo ciclista INEOS. "Venía de un sitio en el que cada uno va por libre... y aunque a mí no me importa, para ciertas competiciones pensaba que me hacía falta una estructura así". Lo que encontró le impactó: "No deja de sorprender una estructura tan profesional... tan metódica".

El equipo internacional de Salomon en el Annecy Design Center / C. MARGAUX

El contrato, además, le cambia la vida en lo cotidiano. "En 2024 y 2025 he tenido que negociar y eso añade estrés e incertidumbre", explica. Por eso pidió estabilidad: "Quería un contrato largo". Y lo logró: "me permite dedicarme a esto 100%. No es un contrato de futbolista, pero... poder entrenar exclusivamente es un sueño".

Correrá el Maratón de Sevilla y después el Europeo off-road de Eslovenia

El calendario arranca pronto y fuerte: Maratón de Sevilla (15 de febrero). Llega tras un bombazo en Valencia: 27:47 en 10K, marca que ni él esperaba. "Me sorprendió totalmente... venía haciendo entrenos de maratón. Yo me esperaba un 28:20", confiesa. Ahora mira al cronómetro con ambición medida: "El objetivo es hacer 2:08. Si fuera muy, muy bien... quizá pelear un 2:07". Y deja la clave técnica: "En maratón la clave es dominar un ritmo hasta el infinito... a partir del kilómetro 30 es donde se decide".

En trail, Blanes también manda un mensaje a los que lo quieren ver cada fin de semana compitiendo: no va por ahí. Renuncia a Zegama y lo explica sin rodeos: "Después del maratón quiero descansar y recuperar... orgánicamente es un estímulo muy fuerte. No me daba tiempo a llegar como me gusta llegar". Su filosofía es clara: "No entiendo ir a una carrera sin prepararla bien". Por eso el primer gran objetivo de montaña llegará en junio, en el Europeo off-road de Eslovenia: "Me apetece preparar la distancia corta antes de los objetivos de verano".

En verano, Sierre Zinal y la OCC de UTMB

Y en verano, dos platos fuertes: Sierre Zinal y debut en la OCC. Sobre Chamonix, avisa: "No he estado nunca... va a ser un mundo nuevo para mí". Deportivamente lo enfoca como un reto doble: "El combo Zinal-OCC... ver si soy capaz de mantener el pico de forma para correr rápido en 2h30 y en cinco horas". ¿Obsesión por UTMB? No. "Tengo ganas de ver qué es UTMB, pero tampoco es algo que me obsesione... quiero ir a correr y ver el nivel real".

Más allá de lo deportivo, Blanes deja una de las frases del episodio sobre dopaje: "Dar negativo en un control significa que no has dado positivo, no que no te dopes". Y apunta al problema: "En trail falta mucho control... y sobre todo controles fuera de competición. Falta recorrido".

Blanes, en definitiva, no solo cambia de marca: cambia de marco. "Quieren expandirse más allá de lo que se ha visto hasta ahora", dice sobre Salomon y su apuesta por asfalto y montaña. Y él, que viene de la orientación y ha aprendido a competir con precisión, resume su 2026 con una idea que suena a advertencia: estructura, pocos objetivos... y el cuchillo afilado.