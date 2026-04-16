Andrea Cañas Onzain, dietista: “Si no llegas a 5.000 pasos al día, se te considera sedentario”

Ir al gimnasio no compensa un día entero sin moverse. Eso es lo que considera la dietista Andrea Cañas Onzain, que entiende que un estilo de vida saludable pasa por una rutina de constancia, no de picos programados.

Así es cómo puedes mejorar tu salud poco a poco cada día

Andrea argumenta que realmente no es necesario entrenar durante largos períodos de tiempo para notar una mejora en la salud y forma física. Lo verdaderamente relevante surge de las rutinas cortas y efectivas que integrar en el día a día.

En tal sentido, la dietista indica que por mucho que uno vaya al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, si al día se queda por debajo de los 5.000 pasos en total se le sigue considerando una persona sedentaria.

Caminar / sport

Andrea lo distingue de la siguiente forma: aquellas personas que llegan a los 10.000 pasos y los superan obtienen los mejores resultados. De 5.000 a 10.000 pasos alcanzan una activación moderada, y por debajo de todo eso realizan un nivel bajo de actividad.

Lógicamente, esto puede tener un impacto en la salud. La profesional recuerda que la consideración de sedentario tiene varias implicaciones de peligro: problemas cardiovasculares o sobrepeso son los más comunes en este caso.

La dietista destaca así que el cuerpo humano está diseñado para moverse constantemente, no para activarse solo en picos momentáneos. Por ello, el énfasis debería estar en aumentar el movimiento que se hace cada día poco a poco, hasta alcanzar unos mínimos realmente saludables.

En tal sentido, se sugieren opciones como caminar más a lo largo del día, evitar estar sentado muchas horas o aprovechar momentos cotidianos para moverse. No tiene que ser nada excepcional, pero sí algo que acabe formando parte de la rutina física.

Así que ya sabes, si creías que yendo varias veces al gimnasio a la semana compensabas todas las horas de estar sin moverte en casa, la respuesta más probable es que no sea así. Roma no se construyó en un día, y tu salud tampoco.