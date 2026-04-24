Ander Basurto, culturista natural, sobre la clave para ganar músculo: "Lo considero más importante que cualquier otra cosa"

Ganar músculo y fuerza de manera natural es sinónimo de una mejora en el estado de salud y prevención de lesiones a futuro. Sobre todo, en caso de que sigamos un proceso que siga las pautas especificadas por los expertos.

En este caso, Ander Basutro, culturista natural, aconseja prestar atención a varias claves distintas a la hora de conseguir aumentar nuestro índice de masa muscular. El punto en común de todas ellas es que tienen que ver con cómo hagamos los entrenamientos.

La primera clave reside en la propia adaptación a las rutinas de series y repeticiones, pero la segunda es mucho más importante y consiste en lograr una adherencia óptima también a un plan de nutrición que lo acompañe.

En este sentido, Ander Basurto asegura que lo más relevante es mantener la constancia a la hora de entrenar y comer mejor: ¨Sin esa constancia da igual lo que trabajes. Si no sigues el plan, se va a ir al traste¨.

Añadido a esto último, existen otros dos factores que deben definir el entrenamiento de todo aquel que quira ganar músculo. Por un lado, el experto habla del concepto de volumen y, por otro, del de recuperación.

¨Cuánto más volumen seas capaz de tolerar, mayor beneficio vas a obtener en todos los ámbitos de la hipertrofia natural¨, comentaba Ander Basurto con el objetivo de explicar su postura al respecto.

En cuanto a la recuperación muscular, el experto la concibe como un elemento indispensable a la hora de aumentar el volumen de peso entre entrenamientos. Pero nada de esto sería eficaz sin su clave secreta para triunfar: la paciencia.

Ander Basutro aclaraba, en relación a esto último, que nadie consigue resultados de la noche a la mañana. Es más, él mismo aclaraba que ha tardado ¨unos 9 años en construir una buena base¨.