Ander Basurto, culturista: "Llevo años bebiendo 6 litros de agua al día, es el 75% de nuestra masa muscular"

La alimentación y el entrenamiento suelen acaparar toda la atención cuando se habla de ganar masa muscular y mejorar el rendimiento físico. Sin embargo, el culturista Ander Basurto recuerda que existe un factor igual de importante que muchas personas pasan por alto: la hidratación.

A través de una reciente intervención en sus redes sociales, el deportista ha explicado por qué lleva años consumiendo alrededor de 6 litros de agua al día y cómo este hábito influye directamente en el funcionamiento del organismo.

"Llevo años bebiendo 6 litros de agua al día aproximadamente. El 75% de nuestra masa muscular es agua. Puedes entrenar bien y comer bien, pero si bebes menos agua, lo estás haciendo mal", asegura.

Basurto destaca que la hidratación desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la masa muscular y en el rendimiento deportivo.

Uno de los motivos está relacionado con el glucógeno, la principal reserva energética que utiliza el organismo durante los entrenamientos de intensidad.

El glucógeno se almacena en los músculos junto con agua, por lo que una correcta hidratación favorece su almacenamiento y ayuda a mantener el tejido muscular en mejores condiciones.

Además, una dieta rica en carbohidratos también contribuye a este proceso, ya que estos nutrientes son los responsables de reponer las reservas energéticas del organismo.

El culturista explica que mantener los músculos bien hidratados no solo repercute en el rendimiento, también en el aspecto físico, ya que una musculatura correctamente hidratada suele presentar un aspecto más lleno y definido.

Varias investigaciones científicas también han demostrado que la deshidratación puede afectar negativamente al rendimiento físico. Incluso pérdidas moderadas de líquidos pueden provocar una disminución de la resistencia, aumentar la sensación de fatiga y dificultar la recuperación tras el ejercicio.