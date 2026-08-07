Ander Basurto, culturista: "Para ganar músculo hay que mover cada vez más peso en el mismo ejercicio, siempre con una buena técnica y control del movimiento"

Aunque el entrenamiento, la alimentación y el descanso son pilares fundamentales para ganar masa muscular, hay un factor que suele tener mucho más peso del que parece: la constancia. De poco sirve seguir el plan perfecto durante unas semanas si no se mantiene en el tiempo.

La diferencia entre quienes logran progresar y quienes abandonan suele estar en la capacidad de entrenar con regularidad, respetar una rutina y mantener el compromiso incluso cuando aparecen el cansancio, la falta de tiempo o las obligaciones del día a día.

La forma natural de ganar músculo

Ander Basurto insiste en que antes de pensar en rutinas complejas o técnicas avanzadas hay un aspecto que marca la diferencia: la constancia. El culturista explica que el cuerpo necesita adaptarse al entrenamiento y que, a partir de ahí, lo realmente importante es mantener una buena adherencia tanto al ejercicio como a la alimentación.

Cómo ganar músculo a partir de los 40 / Derich Anrey / Freepik.

En su opinión, seguir el plan día tras día durante el tiempo suficiente tiene mucho más impacto que buscar métodos milagrosos o cambios constantes de rutina. Una vez consolidado ese hábito, el campeón del mundo de culturismo natural recomienda centrar el entrenamiento en ejercicios básicos y progresar poco a poco.

Su consejo es aplicar la sobrecarga progresiva, aumentando gradualmente la fuerza en los mismos movimientos, pero siempre priorizando una técnica correcta y un buen control en cada repetición para favorecer el desarrollo muscular y reducir el riesgo de lesión.

Diferentes tipos de mancuernas / SPORT

El culturista también hace hincapié en la importancia de ajustar el volumen de entrenamiento a la capacidad de cada persona. Explica que, siempre que el cuerpo sea capaz de recuperarse correctamente, aumentar progresivamente el número de series puede favorecer una mayor ganancia de masa muscular.

No obstante, insiste en que este incremento debe hacerse de forma gradual y nunca a costa de la recuperación. Por ello, recomienda empezar con un volumen reducido y centrarse en ejercicios básicos ejecutados con buena técnica, aplicando la sobrecarga progresiva.

Ander Basurto, junto a su preparador Ibon Suberbiola / @ibonsuberbiola

A medida que el organismo se adapta y las sesiones dejan de generar tanta fatiga, se pueden ir incorporando más series semanales para seguir estimulando el crecimiento muscular sin comprometer el rendimiento ni aumentar el riesgo de lesión.

Con el paso de los años, el cuerpo ya no responde igual y la recuperación suele hacerse más lenta, por lo que aparecen molestias que antes no existían. Por eso, explica que adaptó su forma de entrenar, dando más protagonismo a las máquinas y a ejercicios más específicos.

Aun así, insiste en que el principio no cambia: para ganar masa muscular hay que ser capaz de mover cada vez más peso en el mismo ejercicio, siempre con una buena técnica y control del movimiento.

Esa progresión es la que indica que se está ganando fuerza y desarrollando músculo. Además, añade que la actitud también influye: entrenar con confianza y convencido de que el esfuerzo dará resultados ayuda a rendir mejor y a seguir progresando.