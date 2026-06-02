Ander Basurto, culturista: "Si entrenas cuatro días a la semana, prueba esta distribución de entrenamiento"

El culturista Ander Basurto ha vuelto a poner el foco en una de las dudas más habituales entre quienes entrenan con constancia: cómo organizar la semana para sacar el máximo partido a cuatro días de gimnasio. Su propuesta busca repartir mejor el esfuerzo, llegar con más energía a cada sesión y que todos los músculos reciban la atención necesaria.

Así reparte la semana

A través de un nuevo vídeo compartido en sus redes sociales, la idea del culturista es sencilla pero muy práctica. El primer día lo dedica a los empujes, trabajando pecho, hombros y tríceps, un bloque clásico para estimular la parte anterior del tren superior.

El segundo día cambia por completo de enfoque y se centra en las tracciones, con espalda, bíceps y hombro posterior, para equilibrar el trabajo y reforzar la musculatura de la zona dorsal. El tercer día queda reservado para la pierna completa, una sesión exigente pero necesaria si se quiere construir un buen físico general.

Y el cuarto día lo plantea como una jornada más flexible, enfocada en trapecios, hombro, pecho superior o incluso en esos grupos musculares que suelen ir más rezagados y necesitan un empujón extra. Aquí puedes seguir su recomendación o dirigirte a aquello que necesites más a nivel personal, cosa importante.

Pensado para progresar

La distribución tiene sentido porque permite concentrar el esfuerzo en bloques musculares concretos sin saturar el cuerpo. En lugar de mezclar demasiadas zonas en una sola sesión, Basurto propone una organización más limpia, donde cada grupo recibe el estímulo que necesita y después tiene tiempo suficiente para recuperarse.

Ese descanso entre sesiones es una de las claves del planteamiento. Cuando el entrenamiento está bien repartido, es más fácil mantener la calidad de las series, progresar en cargas y evitar que la fatiga arruine el rendimiento. Por eso esta estructura puede resultar muy útil tanto para quienes llevan tiempo entrenando como para quienes buscan ordenar mejor su rutina.

El valor de ajustar el cuarto día

Uno de los puntos más interesantes de esta propuesta es que no deja el último día cerrado del todo. Basurto lo utiliza como una oportunidad para reforzar zonas concretas, añadir trabajo de hombro o pecho superior, o corregir esos puntos débiles que suelen frenar la evolución estética. Esa flexibilidad convierte el plan en una herramienta bastante adaptable a cada persona.