Ander Basurto, culturista: "En mi dieta de volumen de 6.000 kcal desayuno copos de avena, bebida de almendras, limón, calabaza, anacardos, arándanos, cereales y una manzana"

Ander Basurto ha mostrado en sus redes sociales cómo es uno de sus días de alimentación durante una etapa de volumen en la que supera las 6.000 calorías. El culturista comienza la jornada entrenando en ayunas y concentra después una gran cantidad de comida en cuatro tomas, con avena, arroz, legumbres, fruta, verduras, hamburguesas, patata, boniato, aguacate, queso y yogures, entre otros alimentos.

No se trata de una dieta pensada para cualquier persona que quiera ganar músculo, obviamente. Las más de 6.000 calorías responden a sus necesidades concretas, a su tamaño corporal, a su gasto energético y a la exigencia de su preparación. Para alguien con un consumo diario mucho menor, copiar estas cantidades podría provocar un aumento rápido de grasa corporal en lugar de una ganancia muscular controlada.

La dieta de Ander Basurto / Archivo

Entrenar en ayunas

Basurto explica que, nada más levantarse, se marcha directamente a entrenar y que actualmente realiza esa sesión en ayunas. De esta manera, la primera comida del día llega después del entrenamiento y se convierte en una toma muy abundante, rica en hidratos y alimentos de origen vegetal.

Entrenar en ayunas no es necesariamente negativo para todas las personas, especialmente cuando se trata de sesiones cortas o de intensidad moderada. Sin embargo, puede no ser la mejor opción para entrenamientos largos, muy exigentes o con un volumen elevado, ya que disponer de carbohidratos antes del ejercicio puede ayudar a mantener el rendimiento.

El cuenco del desayuno

Después de entrenar, Ander prepara un cuenco con copos de avena, bebida de almendras, ralladura de limón, calabaza, anacardos, arándanos, cereales y una manzana. Es una combinación con una gran carga de hidratos de carbono, fibra y grasas saludables, pensada para comenzar a reponer energía después del ejercicio.

Los "sushirritos" de arroz y legumbres

Después de ponerse a trabajar y hacer la compra, Basurto prepara su segunda comida, a la que llama "sushirritos". Se trata de una especie de rollo elaborado con una lámina de alga y un relleno compuesto por arroz seco, judiones cocidos, menestra de verduras, cebolla encurtida, tomates cherry, pimiento rojo, pepinillo y otra manzana.

Ander Basurto, culturista natural / Ander Basurto (Instagram)

La receta mezcla hidratos de carbono, legumbres y vegetales. El arroz es la principal fuente energética, mientras que los judiones aportan proteína vegetal, fibra y carbohidratos de absorción más lenta. Las verduras completan el plato con volumen y micronutrientes, y los encurtidos añaden sabor sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de grasa.

La tercera comida y la cena

La tercera toma vuelve a tener forma de cuenco. Esta vez incluye crema de arroz, calabaza, bebida de almendras, ralladura de limón, cereales, arándanos y otra manzana. La crema de arroz es fácil de consumir y permite aumentar los carbohidratos sin generar tanto volumen de comida como otros alimentos más fibrosos.

Como entrena en ayunas, Basurto reserva para la noche su comida más abundante. La cena incluye dos panes brioche, dos hamburguesas de LifePro, aguacate, queso ligero, cebolla, pimiento, tomate, pepinillo, patata, boniato y dos yogures. En total, más de 6.000 calorías ingeridas en un solo día.