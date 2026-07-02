Ander Basurto, culturista: "Cada día hago una cena alta en carbohidratos, entreno en ayunas y me despierto con carga de glucógeno suficiente"

La idea de que comer carbohidratos por la noche favorece el aumento de peso sigue siendo uno de los mitos más extendidos en el mundo de la nutrición. Sin embargo, el culturista e influencer fitness Ander Basurto ha querido desmontarlo a través de un reciente vídeo publicado en Instagram, donde explica por qué en su caso apuesta precisamente por una cena rica en hidratos antes de irse a dormir.

Mientras disfruta de una hamburguesa, Basurto revela que actualmente entrena en ayunas, una circunstancia que condiciona la planificación de su alimentación. "Actualmente entreno en ayunas. Por eso cuadramos esta cena tan alta en carbohidratos para por la mañana levantarme con carga de glucógeno suficiente para afrontar el entrenamiento sin perder rendimiento", explica.

Ander Basurto, culturista natural / Ander Basurto

El culturista hace referencia al glucógeno, la principal reserva de energía que el organismo almacena a partir de los carbohidratos. Según su planteamiento, consumir una cantidad importante de hidratos durante la cena le permite comenzar el día con los depósitos energéticos preparados para afrontar una sesión de entrenamiento intensa, incluso sin haber desayunado previamente.

Aprovechando el vídeo, Basurto también lanza un mensaje para combatir otra creencia muy habitual relacionada con la alimentación nocturna. "Tranquilos, los carbohidratos no tienen reloj, por la noche no engordan, así que nada, vamos a darle caña", afirma, defendiendo que el momento del día en el que se consumen los hidratos no es, por sí solo, el factor que determina un aumento de peso.

En líneas generales, la evidencia científica respalda que el incremento o la pérdida de peso depende principalmente del equilibrio entre las calorías ingeridas y las gastadas, así como de la calidad de la dieta y del estilo de vida. El horario de consumo puede influir en determinados contextos, pero no convierte automáticamente un alimento en más o menos "engordante".

La estrategia que sigue Basurto responde, por tanto, a una planificación nutricional adaptada a sus entrenamientos y objetivos deportivos. Un ejemplo de cómo muchos deportistas distribuyen sus macronutrientes en función del rendimiento que buscan obtener, alejándose de algunos de los mitos más repetidos sobre la alimentación.