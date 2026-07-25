Ander Basurto, culturista: "Para poder comer más carbohidratos aumento mis pasos diarios, con un neat medio-alto"

Ander Basurto es uno de los rostros más conocidos del culturismo natural en España. El cántabro ha sido campeón del Mundial de la WNBF en 2024 y subcampeón en 2025, pero su sueño es que la disciplina se convierta en deporte olímpico.

"Mucha gente todavía no lo considera ni deporte, y a mí me parece uno de los más sacrificados de todos los que hay", explicó en una entrevista para Diario Sport. Al respecto, uno de los objetivos más complicados es conseguir una buena definición muscular.

Ander Basurto, culturista natural / @anderbasurto

En este contexto, el joven de Polanco ha sido entrevistado en el pódcast 'Ahora qué?' y ha explicado cuáles son las claves para realizar una definición perfecta. Según Basurto, la definición perfecta "tiene tres patas". La primera de ellas es "tratar de mantener las marcas entrenando, priorizando los carbos".

No obstante, el culturista natural detalla que consigue comer más carbohidratos "aumentado los pasos con un neat medio-alto". Con todo, Basurto sentencia que "esa sería la base para hacer una buena definición, manteniendo la mayor masa muscular posible y reduciendo tu índice de grasa al mínimo".

Ander Basurto y su preparador Ibon Suberbiola / @anderbasurto

Durante otra parte de la entrevista, el campeón de culturismo natural explicó cómo afronta las situaciones complicadas: "El vivir entre algodones y no afrontar estas situaciones es probablemente uno de los motivos por los que una persona no sepa afrontar una situación".

Según su experiencia, Basurto supera estos momentos "porque tengo unos valores y una personalidad forjada a base de sufrimiento, los errores, los fallos, porque realmente eso te marca más que los logros".

En los comentarios, algunos usuarios se han mostrado sorprendidos sobre la importancia de aumentar los carbohidratos. Habitualmente, la ingesta de este tipo de nutrientes se ha asociado al aumento de peso. A través de otra publicación en Instagram, Basurto explicaba que suele hacer una cena alta en carbohidratos.

"Actualmente entreno en ayunas. Por eso cuadramos esta cena tan alta en carbohidratos para por la mañana levantarme con carga de glucógeno suficiente para afrontar el entrenamiento sin perder rendimiento", confesaba el deportista. En este sentido, la cena le permite comenzar la jornada con el depósito de energía completo para una dura sesión de entrenamiento.

De hecho, el culturista natural aprovechó el vídeo para desmentir uno de los mitos más extendidos sobre la ingesta nocturna de carbohidratos: "Tranquilos, los carbohidratos no tienen reloj, por la noche no engordan, así que nada, vamos a darle caña".