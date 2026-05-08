Ander Basurto, culturista: "La clave de la ganancia muscular es levantar más peso con el mismo movimiento, técnica y control"

El cántabro Ander Basurto es uno de los mayores referentes del culturismo natural en nuestro país. El joven de Polanco ha pasado de practicar esta disciplina como aficionado a ser campeón del Mundial de la WNBF en 2024 y subcampeón en 2025.

El culturismo natural está en la carrera por convertirse en deporte olímpico, uno de los sueños de Basurto. "Mucha gente todavía no lo considera ni deporte, y a mí me parece uno de los más sacrificados de todos los que hay", reconocía en una entrevista para Diario Sport.

Ganar masa muscular de forma natural es el resultado de hacer las cosas manera correcta. En este sentido, es importante que las personas sigan las pautas especificadas por los expertos.

Por este motivo, Ander Basurto destaca que los aspectos más importantes para construir músculo son la alimentación y la adherencia al entrenamiento. Así lo asegura el propio culturista natural en el podcast de 'Fit Generation':

"Desde mi punto de vista, el primer paso necesario para construí músculo es la propia adaptación al entrenamiento. Luego es tener adherencia tanto al entrenamiento como a la nutrición", comienza el atleta.

Ander Basurto, culturista natural / Ander Basurto

Para el experto, este factor es casi más importante que cualquier otro: "Sin esa constancia da igual lo que trabajes. Si no sigues el plan se va a ir al traste. Traza un plan, síguelo cada día lo mejor que puedas durante el tiempo suficiente".

Después de conseguir esa adherencia al entrenamiento, es importante progresar de manera estratégica. "Yo comenzaría por ejercicios básicos y aplicando el principio de sobrecarga progresiva, es decir, hacerte cada vez más fuerte en esos movimientos con un control y una técnica supervisada", afirmó en el programa.

Posteriormente, el culturista natural subraya el volumen de entrenamiento: "Cuanto más volumen seas capaz de tolerar, mayor beneficio vas a obtener en todos los ámbitos de la hipertrofia natural".

Además, tampoco hay que olvidar la recuperación. "Si nos recuperamos bien entre sesiones tiene sentido meter cada vez más volumen", añade el campeón del mundo. En este caso, Basurto recomienda que "al principio yo abogo por poco volumen de entrenamiento y ejercicios básicos, ir aplicando la sobrecarga progresiva y poco a poco ir aumentando las series semanales".

Finalmente, el deportista resalta que "la clave de la ganancia muscular es levantar más peso con el mismo movimiento, técnica y control". De esta manera, el cántabro explica que "así notas que te estás haciendo más fuerte y estás construyendo masa muscular".