Ni andar ni salir en bicicleta: el ejercicio ideal para mayores de 65 años se puede hacer sin salir de casa

Seguramente muchos médicos te hayan comentado que es imprescindible mantenerse activo a partir de los 65 años, y probablemente les hayas respondido con algo parecido a: es prácticamente imposible. Sin embargo, tienen razón si quieres mantener la movilidad, la autonomía y la calidad de vida.

Caminar o montar en bicicleta suelen ser las actividades más recomendadas, cada vez más especialistas destacan otro ejercicio que puede realizarse fácilmente en casa y que aporta enormes beneficios físicos: el step.

Este entrenamiento está basado en subir y bajar de un escalón de forma repetida y controlada y se ha convertido en una de las opciones más completas para mayores. Además de ser sencillo y económico (no necesitas equipamiento), permite trabajar fuerza, coordinación, equilibrio y resistencia cardiovascular sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Con el paso de los años, los expertos recuerdan que mantener la masa muscular y la densidad ósea es fundamental para evitar problemas de movilidad y reducir el riesgo de caídas.

Precisamente ahí es donde el step marca la diferencia. El ejercicio fortalece las piernas, los glúteos y la zona abdominal, mientras mejora al mismo tiempo la estabilidad y el control corporal.

Un step es perfecto para subir y bajar escalones en casa / SPORT.es / Lidl

Otra de sus ventajas es que se trata de una actividad de bajo impacto para las articulaciones, algo especialmente importante en personas mayores. A diferencia de correr o de otros entrenamientos más intensos, el step puede adaptarse fácilmente al estado físico de cada persona y realizarse a diferentes ritmos.

Los especialistas también destacan sus beneficios sobre la memoria y la coordinación motora. Seguir secuencias de movimientos ayuda a estimular el cerebro y mantener activas capacidades cognitivas relacionadas con la concentración y la atención.

Eso sí, antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio a partir de los 65 años, los profesionales recomiendan consultar previamente con un médico o cardiólogo. También aconsejan comenzar con sesiones suaves y añadir ejercicios de calentamiento y estiramientos para evitar lesiones.