Andar está bien, pero este ejercicio es el más recomendado a partir de los 60

Con el paso de los años, mantener la fuerza y la movilidad se convierte en uno de los grandes objetivos para conservar la autonomía y la calidad de vida. A partir de los 60, la pérdida de masa muscular y equilibrio puede traducirse en más dificultad para caminar, subir escaleras o realizar tareas cotidianas. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el ejercicio físico sigue siendo una de las herramientas más eficaces para frenar ese deterioro.

Entre los movimientos más recomendados destaca el llamado Step Up, un ejercicio sencillo que consiste en subir y bajar de una superficie elevada, como un escalón, un banco o una plataforma estable. Aunque pueda parecer básico, este gesto activa gran parte de la musculatura del tren inferior y mejora tanto la estabilidad como la coordinación.

El ejercicio reproduce movimientos habituales del día a día, especialmente el de subir escaleras, por lo que se considera un trabajo funcional. Es decir, no solo sirve para fortalecer las piernas, sino también para facilitar acciones cotidianas y reducir el riesgo de caídas.

Los expertos señalan que el Step Up trabaja principalmente cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Además, al exigir mantener el equilibrio durante el movimiento, también activa la musculatura del abdomen y la cadera, mejorando el control corporal y la postura.

Otra de sus ventajas es que puede adaptarse fácilmente a cualquier nivel físico. La dificultad depende, sobre todo, de la altura de la superficie y de la velocidad con la que se realiza el ejercicio. Lo recomendable es empezar con un escalón bajo y priorizar siempre una técnica correcta antes de aumentar intensidad.

La ejecución también resulta clave. Durante el movimiento, la espalda debe mantenerse recta y el torso erguido. La pierna que se apoya en el escalón es la que debe hacer el esfuerzo principal, mientras que la otra simplemente acompaña. Los especialistas aconsejan subir de forma controlada, activar los glúteos al llegar arriba y bajar lentamente, evitando dejarse caer.

Además de la versión clásica frontal, existen diferentes variantes para añadir intensidad o trabajar otras zonas musculares. Algunas incorporan elevación de rodilla, peso adicional con mancuernas o movimientos laterales para reforzar la estabilidad.

Los profesionales del ejercicio físico coinciden en que incorporar este tipo de entrenamiento varias veces por semana puede ayudar a preservar la fuerza, mejorar la movilidad y mantener la independencia física durante más tiempo.