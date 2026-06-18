Ni andar descalzo por la playa ni correr: este es el mejor ejercicio para hacer en la playa a partir de los 60 años

Con la llegada del verano, muchas personas aprovechan sus vacaciones para descansar y desconectar de la rutina. Sin embargo, los especialistas recuerdan que esta época del año también es una buena oportunidad para seguir cuidando la salud, especialmente a partir de los 60 años, cuando mantenerse activo es clave para conservar la movilidad, la fuerza y la independencia.

Aunque caminar por la orilla o correr sobre la arena son dos de las actividades más habituales en la playa, existe un ejercicio que destaca por encima del resto por sus beneficios y su bajo impacto sobre el cuerpo: caminar dentro del mar con el agua a la altura de la cintura.

Se trata de una actividad sencilla que puede realizar prácticamente cualquier persona y que apenas requiere unos minutos al día. La resistencia natural que ejerce el agua obliga a trabajar los músculos de las piernas, los glúteos y la zona abdominal de una forma más intensa, pero sin someter a las articulaciones a un esfuerzo excesivo.

Precisamente, esa es una de sus principales ventajas. Al reducir la presión sobre las rodillas, las caderas y los tobillos, este ejercicio resulta especialmente recomendable para las personas que sufren molestias articulares o dolores crónicos relacionados con la edad.

Vigo, O Vao. Gente en la playa / Alba Villar / FDV

Además, caminar dentro del agua favorece la circulación sanguínea y ayuda a disminuir la sensación de piernas cansadas y la hinchazón de los tobillos, dos problemas muy frecuentes a partir de los 60 años y que suelen empeorar durante los meses más calurosos.

Los beneficios también se extienden al bienestar emocional. El contacto con el mar, la brisa y el sonido de las olas ayudan a reducir el estrés y favorecen la relajación, algo que puede contribuir a mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo.

Los expertos recomiendan comenzar con sesiones de cinco o diez minutos y adaptar la intensidad a la condición física de cada persona.

Como puedes imaginar, esta actividad puede complementarse con otros movimientos suaves dentro del agua, como levantar las rodillas de forma alterna o realizar círculos con los brazos para trabajar la parte superior del cuerpo. Y seguro que notas la diferencia desde las primeras sesiones.