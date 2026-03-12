La tendencia que está arrasando en España: el simple hábito que promete adelgazar 10 kilos sin pisar el gimnasio

Mientras algunas personas se apuntan a cualquier actividad física que aparece en su radar, otras buscan excusas para evitar el entrenamiento.

Sin embargo, la evidencia es clara: mover el cuerpo es imprescindible para vivir más y mejor.

Para quienes no disfrutan del gimnasio, cada vez surgen más alternativas que hacen del ejercicio algo más amable.

El auge silencioso de los “walking clubs”

Aunque no son nuevos, los grupos organizados para caminar en compañía están ganando terreno en España tras triunfar en Estados Unidos.

Estas salidas colectivas combinan motivación, ambiente positivo y una forma de entrenar accesible para casi todo el mundo.

Pero incluso quienes prefieren caminar en solitario encuentran en esta actividad un refugio mental: un podcast, una playlist conocida y un paseo pueden convertirse en un ritual de desconexión.

Por qué caminar funciona tan bien

Los entrenadores coinciden en que la caminata es una de las actividades cardiovasculares más completas. Mejora la salud del corazón, favorece el estado de ánimo, protege las articulaciones y ayuda a quemar calorías sin exigir un gran esfuerzo.

Según explican un equipo de entrenadores personales en el podcast de 'Adhgym':

a puede suponer quemar entre 300 y 350 calorías al día. Un paseo de 40 a 45 minutos puede alcanzar eliminar 600 calorías.

de puede alcanzar eliminar 600 calorías. Mantener el hábito cinco días por semana puede traducirse en quemar unas 78.000 calorías al año, equivalentes a unos 10 kilos de grasa.

Otros expertos añaden que caminar diariamente, acompañado de un déficit calórico moderado y algo de entrenamiento de fuerza, puede generar pérdidas de peso sostenidas sin el desgaste que provocan rutinas más intensas.

¿Cuánto tiempo y a qué ritmo?

La clave no está en correr ni en acelerar el paso. Entrenadoras especializadas recomiendan:

Caminar entre 30 y 60 minutos .

entre . Mantener un ritmo que permita hablar, pero no cantar.

Dividir los pasos diarios en varias franjas del día para facilitar la constancia.

Beneficios que van más allá del físico

La experta en longevidad Isabel Viñay destaca que caminar reduce significativamente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, demencia, depresión, diabetes tipo 2 y caídas relacionadas con fracturas.

El objetivo recomendado oscila alrededor de 7.000 pasos diarios.

A nivel biológico, caminar estimula la síntesis muscular, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación crónica y mantiene al cerebro más conectado con el entorno.

Grupo de personas mayores corriendo al aire libre / Sport

El mejor momento del día

Según Viñay, caminar después de las comidas es especialmente beneficioso. Esta práctica ayuda a regular los niveles de azúcar e insulina, favoreciendo un metabolismo más eficiente.