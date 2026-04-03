Ni andar ni calistenia: los expertos recomiendan otro ejercicio más práctico para cuidar el corazón y la circulación

Uno de los factores de prevención más señalados a la hora de evitar posibles enfermedades cardiovasculares tiene que ver con hacer ejercicio de manera regular, independientemente de la edad que tenga la persona.

En este caso en concreto, la actividad física se deberá adaptar a este último parámetro. Algo especialmente crucial en aquellas personas mayores que no se encuentran acostumbradas a hacer ejercicio.

En este mismo sentido, los expertos recomiendan una actividad que la persona puede practicar en cualquier momento del día y resulta sumamente práctica. Y, efectivamente, no se trata ni de salir a caminar ni de la famosa calistenia.

En su lugar, el ejercicio más recomendado para personas mayores tiene que ver con subir escaleras. Tan simple como eso: se trata de una actividad que se puede hacer varias veces al día y se integra a la perfección en la rutina de cualquiera.

Basta con que la persona deje de utilizar el ascensor y aproveche cualquier situación que se le presente por delante para subir escaleras. Hacero esto ya sumará en cuanto a favorecer su salud cardiaca y su circulación.

Esto último se debe a que el hecho de subir escaleras provoca que el corazón bombee con más fuerza, haciendo que tenga que esforzarse en la justa medida de cara a entrenarlo para que funcione de manera más eficaz.

Por otro lado, hay que resaltar que esto último no consta como ejercicio excluyente a otros: pese a que sea mucho más cómodo, salir a caminar o hacer ejercicios con el propio peso del cuerpo también son opciones muy recomendables.

De hecho, los expertos recomiendan implementar los tres a la rutina de cualquier persona mayor con tal de que esta experimente una mejora en su salud cardiovascular. Algo que resulta esencial como herramienta para una mayor longevidad.