Ana Peleteiro revela el desafío de su exentrenador, Iván Pedroso: "En cinco meses haces marca personal o te echo del grupo"

Ana Peleteiro (Ribeira, 1995) es una atleta española que compite en la prueba de tripe salto. En 2024, la deportista anunció su ruptura profesional con Iván Pedroso, entrenador con el que consiguió los mayores trofeos de su trayectoria deportiva.

Durante aquella etapa, la gallega ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos medallas de bronce en el campeonato mundial de pista cubierta (2018 y 2024) y cuatro medallas en el campeonato de europa, entre las que destaca el oro de 2024.

"Hay épocas en la vida que se disfrutan al cien por cien y que vienen acompañadas de aprendizajes, experiencias, éxitos y derrotas, pero sobre todo de personas que marcan un antes y un después", escribió la atleta en redes sociales.

Ana Peleteiro, una competidora excepcional / EFE

"Estos años han sido de los más increíbles y surrealistas de toda mi vida, pero hoy es un día en el que me encuentro muy emocionada porque cierro una etapa y me gustaría hacer un homenaje a la persona que más me ha acompañado en este camino", anunció sobre Pedroso.

"Gracias por darme la mano en un momento en el que casi todos me daban la espalda; gracias por ser mi cómplice y mi amigo, tanto dentro como fuera de la pista; gracias por creer en nosotros; gracias por ayudarme a sacar lo mejor de mí; gracias por entenderme siempre; y sobre todo, gracias por apoyarme en esta decisión", sentenció en su comunicado.

En 2025, Peleteiro fue la protagonista del programa 'Mis raíces', presentado por Isabel Jiménez en Cuatro. Durante la grabación, la atleta explicó cómo fue el desafío que le planteó Pedroso cuándo se puso bajo sus órdenes.

"Me cogió cuando no tenía ningún tipo de resultado deportivo y me dijo 'si de aquí a cinco meses no has hecho marca personal, te echo del grupo'. Y yo dije 'me encanta'. Me encanta que me pongan objetivos. Me agarró de la mano y me dijo 'vamos a por todas'", recordó la medallista olímpica.

Posteriormente, Ana Peleteiro superó su marca y se metió en la final del Euroindoor de Belgrado. El tiempo les ha dado la razón a ambos y juntos han escrito historia del atletismo español.