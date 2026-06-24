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SALUD

Ana Milán (52 años): "Cada día desayuno pan de calabaza tostado, dos huevos fritos, fruta y una mimosa"

Ana Milán desvela cuál es su desayuno diario a sus 52 años, con un pequeño capricho los fines de semana.

Ana Milán, 51 años: &quot;Los problemas de la lívido en la menopausia es que te pillan con un marido con el que llevas 30 años, que no te gusta nada&quot;

Ana Milán, 51 años: "Los problemas de la lívido en la menopausia es que te pillan con un marido con el que llevas 30 años, que no te gusta nada"

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Álex Pareja

Álex Pareja

Ana Milán, a sus 52 años, suele hablar mucho de hábitos saludables en sus redes sociales, aunque también sobre la felicidad de las pequeñas cosas, incluyendo la comida. La actriz ha contado cuál es su desayuno habitual, una rutina que combina alimentos sencillos, proteína, fruta y un pequeño capricho que se reserva para el fin de semana.

El desayuno que repite (y el capricho de los findes)

Ana Milán ha comentado que cada día desayuna pan de calabaza tostado, dos huevos fritos y fruta fresca. Es una combinación bastante completa, con hidratos, proteína y vitaminas, que le permite empezar la jornada con energía sin recurrir a desayunos más pesados.

La parte más llamativa de su confesión es que los sábados se permite una mimosa. Ese pequeño detalle refuerza la imagen de un desayuno que no es rígido ni perfecto, sino equilibrado pero con espacio para algún capricho. La actriz deja claro que cuidarse no está reñido con disfrutar del fin de semana.

El desayuno de Ana Milán encaja con una forma de comer bastante realista: algo tostado, huevos, fruta y un toque especial solo en ocasiones. No hay grandes complicaciones ni fórmulas extrañas, sino una costumbre fácil de repetir y con ingredientes bastante comunes. Precisamente por eso ha llamado tanto la atención entre sus seguidores.

Un estilo muy particular

Más allá de lo que suele desayunar, Ana Milán suele destacar por la manera tan espontánea en la que comparte su vida cotidiana. En este caso, su desayuno funciona casi como una radiografía de su estilo: práctico, con humor y sin excesos. También deja ver que, incluso con rutinas, se puede mantener un punto de disfrute personal, que al final es lo que nos hace ser felices.

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En sus redes sociales, de hecho, suele apuntar en esta dirección: la felicidad termina mostrándose en las pequeñas cosas y, para ella, el desayuno es uno de los mayores placeres de la vida. Por eso no está de más disfrutar de vez en cuando, aunque manteniendo una línea saludable.

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