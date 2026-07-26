Ana Belén (75 años): "Desayuno papaya y alguna otra fruta fresca de temporada, tostadas con mantequilla y café con leche muy cargado"

María del Pilar Cuesta Acosta, más conocida como Ana Belén (Madrid, 1951) es una cantante, actriz y directora española con más de cuarenta películas, treinta obras de teatro y más treinta y cinco discos publicados en su carrera. La artista comenzó su trayectoria profesional como estrella infantil en radio y televisión.

Durante más de sesenta años de profesión, ha recibido varios galardones como los premios Fotogramas de Plata a mejor actriz de cine, mejor intérprete de teatro, mejor actividad musical, mejor intérprete de televisión y mejor labor teatral. También ha recibido un TP de Oro, dos Premios Onda y dos Premios ACE.

Además, su carrera ha sido reconocida con un Goya de honor, un Premio Sant Jordi de Cinematografía a la trayectoria profesional, una medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos y el premio 'Toda una vida' de la Unión de Actores.

Ana Belén, en las Noches del Botánico. / EUROPA PRESS

A sus 75 años, la celebrity es una referencia de bienestar. Para mantenerse activa, Ana Belén mantiene una rutina marcada. Recientemente, su marido y cantautor Víctor Manuel, ha revelado algunos de sus hábitos de su esposa en su libro de recetas 'El gusto es mío'.

En el texto, el productor ha explicado cuál es el desayuno habitual de su mujer para comenzar la jornada con la energía necesaria: "Papaya y alguna otra fruta fresca de temporada, tostadas con mantequilla y mermelada que hago yo, casi siempre de grosella, mora roja o zarzamora, y café con leche muy cargado".

Según el cineasta, Ana Belén es una persona que "solo tomaría desayunos porque es la comida que más disfruta del día". La revista Woman Magazine recoge varias entrevistas de la madrileña, donde ha reconocido que "cuando estoy rodando una serie me tengo que levantar a las 5:15. Dietas no sigo, como de todo y creo que bastante sano".

Ana Belén / L.O.

No obstante, la intérprete combina una alimentación equilibrada con actividad física regular. "Cuando puedo y no estoy agobiada, suelo ir al gimnasio, tampoco matarme, hago un poco de pilates, y doy algunas clases con una profesora que es bailarina, me gusta mucho, salgo muy bien", explicó a la revista digital 'Consejos de tu farmacéutico'.

Por último, la revista Woman Magazine consultó al entrenador personal Justin Lainez, fundador del centro Elara (Madrid), sobre los beneficios del pilates: "El pilates es una de las disciplinas más interesantes que puede practicar una mujer a partir de los 60 años porque trabaja justo lo que el cuerpo empieza a necesitar más en esta etapa: estabilidad, movilidad y control".